中職／女力崛起 味全龍特助莊璦菁升任副領隊

韓國職棒LG雙子隊今天宣布「啦啦隊AI」李珠珢加入，富邦育樂表示李珠珢未來將繼續在富邦悍將隊賽事應援，並出席富邦安排在台廣告代言及相關演藝活動。不過，李珠珢所屬的韓職經紀公司，在IG上傳的照片， 李珠

2025-04-10 14:28