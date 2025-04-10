中職／女力崛起 味全龍特助莊璦菁升任副領隊
中華職棒女力崛起，味全龍球團今日宣布，現任球團特助、負責公共事務經營的莊璦菁，於4月起升任副領隊。
味全龍球團表示，自2019年味全龍隊復隊以來，莊璦菁勇於任事，態度積極，除全心投入球團相關行政事務外，更在負責球隊深耕台北主場部分卓然有成，有效強化屬地經營與球迷互動。
味全龍球團期待，未來莊璦菁在副領隊的角色上，將更全面發揮其專業與熱忱，為球隊爭取佳績做出更多的貢獻。
莊璦菁表示：「感謝球團的栽培與信任，擔任副領隊是承擔更多挑戰與責任的開始，我會加倍用心完成任務，全力打拚讓球隊『龍』耀永現，並爭取更多球迷們對我們認同與支持，也相信女力能為中職注入多元的能量與視野。」
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