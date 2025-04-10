快訊

美中是否協商？川普對陸關稅125% 陸商務部喊話：奉陪到底！

暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」發文預告還有好日子

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 他是最大贏家

中職／女力崛起 味全龍特助莊璦菁升任副領隊

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊球團特助莊璦菁升任副領隊。圖／取自莊璦菁IG
味全龍隊球團特助莊璦菁升任副領隊。圖／取自莊璦菁IG

中華職棒女力崛起，味全龍球團今日宣布，現任球團特助、負責公共事務經營的莊璦菁，於4月起升任副領隊。

味全龍球團表示，自2019年味全龍隊復隊以來，莊璦菁勇於任事，態度積極，除全心投入球團相關行政事務外，更在負責球隊深耕台北主場部分卓然有成，有效強化屬地經營與球迷互動。

味全龍球團期待，未來莊璦菁在副領隊的角色上，將更全面發揮其專業與熱忱，為球隊爭取佳績做出更多的貢獻。

莊璦菁表示：「感謝球團的栽培與信任，擔任副領隊是承擔更多挑戰與責任的開始，我會加倍用心完成任務，全力打拚讓球隊『龍』耀永現，並爭取更多球迷們對我們認同與支持，也相信女力能為中職注入多元的能量與視野。」

中職 中華職棒 味全龍

延伸閱讀

中職／李珠珢加入韓職LG啦啦隊 富邦：樂觀其成

中職／林子豪開轟、4打點 獅隊終止4連敗延長賽獵鷹

中職／「把力氣散發出來」古久保談猿隊不受伙食風波影響

中職／遭暴力猿16安一頓飽打 悍將苦吞5連敗

相關新聞

中職／李珠珢加入韓職LG啦啦隊 富邦：樂觀其成

韓國職棒LG TWINS今天宣布李珠珢加入應援行列，富邦育樂表示樂觀其成，李珠珢未來將繼續在富邦悍將賽事應援，持續在台韓...

經典賽／官網分析中華隊分在C組難關 引用曾總12強奪冠名言

2026年世界棒球經典賽分組名單出爐，台灣確定分在C組要與日本、南韓、澳洲、捷克交手，WBC官網分析中華隊有徵招優勢，但...

中職／女力崛起 味全龍特助莊璦菁升任副領隊

中華職棒女力崛起，味全龍球團今日宣布，現任球團特助、負責公共事務經營的莊璦菁，於4月起升任副領隊。

經典賽／與中華隊同組韓媒稱「死亡之組」道奇艾德曼有意參戰

2026年世界棒球經典賽（WBC）分組出爐，中華隊與地主日本、南韓、澳洲和捷克同屬C組。韓媒《nocutnews》以「WBC死亡之組？」為題撰文報導，認為南韓將面臨艱難的賽程。 這是自2009年

韓職／LG雙子啦啦隊服超性感 李珠珢大露蠻腰小肚臍

韓國職棒LG雙子隊今天宣布「啦啦隊AI」李珠珢加入，富邦育樂表示李珠珢未來將繼續在富邦悍將隊賽事應援，並出席富邦安排在台廣告代言及相關演藝活動。不過，李珠珢所屬的韓職經紀公司，在IG上傳的照片， 李珠

影／台灣女壘獲邀前進美國 劉柏君呼籲社會與企業支持

台北市立北投國中女壘隊實力堅強，近期獲邀將遠赴美國參與「2025貝比魯斯聯盟U16壘球世界大賽」，台灣運動好事協會執行長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。