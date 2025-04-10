快訊

光陽內鬨爆發 董事長柯勝峯突宣布辭職

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 馬斯克是最大贏家

中職／李珠珢加入韓職LG啦啦隊 富邦：樂觀其成

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／與中華隊同組韓媒稱「死亡之組」道奇艾德曼有意參戰

聯合新聞網／ 綜合報導
2023年經典賽南韓隊。 美聯社
2023年經典賽南韓隊。 美聯社

2026年世界棒球經典賽（WBC）分組出爐，中華隊與地主日本、南韓、澳洲和捷克同屬C組。韓媒《nocutnews》以「WBC死亡之組？」為題撰文報導，認為南韓將面臨艱難的賽程。

這是自2009年WBC後，日本、南韓和中華隊再度被分在同組，南韓2009年奪下亞軍，但之後連3屆WBC止步分組賽。

韓媒《nocutnews》撰文指出，由於今年2月WBC資格賽中華隊獲得正賽門票，因此與其同組將使競爭更激烈。

南韓上屆有李政厚、金河成和艾德曼（Tommy Edman）等球星坐鎮，卻在分組賽爆冷不敵澳洲隊，無緣晉級。

據韓媒《My Daily》報導，南韓近期派員去美國聯繫球員，除李政厚、金河成和金慧成表態願意參戰，擁有南韓血統的艾德曼、工具人瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）、投手唐寧（Dane Dunning）和歐布萊恩（Riley O'Brien）都對披上南韓隊戰袍持正面態度。

中華隊 經典賽

相關新聞

中職／李珠珢加入韓職LG啦啦隊 富邦：樂觀其成

韓國職棒LG TWINS今天宣布李珠珢加入應援行列，富邦育樂表示樂觀其成，李珠珢未來將繼續在富邦悍將賽事應援，持續在台韓...

經典賽／官網分析中華隊分在C組難關 引用曾總12強奪冠名言

2026年世界棒球經典賽分組名單出爐，台灣確定分在C組要與日本、南韓、澳洲、捷克交手，WBC官網分析中華隊有徵招優勢，但...

經典賽／與中華隊同組韓媒稱「死亡之組」道奇艾德曼有意參戰

2026年世界棒球經典賽（WBC）分組出爐，中華隊與地主日本、南韓、澳洲和捷克同屬C組。韓媒《nocutnews》以「WBC死亡之組？」為題撰文報導，認為南韓將面臨艱難的賽程。 這是自2009年

韓職／LG雙子啦啦隊服超性感 李珠珢大露蠻腰小肚臍

韓國職棒LG雙子隊今天宣布「啦啦隊AI」李珠珢加入，富邦育樂表示李珠珢未來將繼續在富邦悍將隊賽事應援，並出席富邦安排在台廣告代言及相關演藝活動。不過，李珠珢所屬的韓職經紀公司，在IG上傳的照片， 李珠

影／台灣女壘獲邀前進美國 劉柏君呼籲社會與企業支持

台北市立北投國中女壘隊實力堅強，近期獲邀將遠赴美國參與「2025貝比魯斯聯盟U16壘球世界大賽」，台灣運動好事協會執行長...

棒球／亞洲大聯盟 辜仲諒：前進中東

亞洲棒球總會昨在台灣宜蘭舉行今年首次執行委員會議，來自日本、泰國、菲律賓、伊朗、巴基斯坦、中國大陸等會員代表齊聚，香港會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。