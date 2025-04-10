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經典賽／與中華隊同組韓媒稱「死亡之組」道奇艾德曼有意參戰
2026年世界棒球經典賽（WBC）分組出爐，中華隊與地主日本、南韓、澳洲和捷克同屬C組。韓媒《nocutnews》以「WBC死亡之組？」為題撰文報導，認為南韓將面臨艱難的賽程。
這是自2009年WBC後，日本、南韓和中華隊再度被分在同組，南韓2009年奪下亞軍，但之後連3屆WBC止步分組賽。
韓媒《nocutnews》撰文指出，由於今年2月WBC資格賽中華隊獲得正賽門票，因此與其同組將使競爭更激烈。
南韓上屆有李政厚、金河成和艾德曼（Tommy Edman）等球星坐鎮，卻在分組賽爆冷不敵澳洲隊，無緣晉級。
據韓媒《My Daily》報導，南韓近期派員去美國聯繫球員，除李政厚、金河成和金慧成表態願意參戰，擁有南韓血統的艾德曼、工具人瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）、投手唐寧（Dane Dunning）和歐布萊恩（Riley O'Brien）都對披上南韓隊戰袍持正面態度。
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