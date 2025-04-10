中職／李珠珢加入韓職LG啦啦隊 富邦：樂觀其成

韓國職棒LG TWINS今天宣布李珠珢加入應援行列，富邦育樂表示樂觀其成，李珠珢未來將繼續在富邦悍將賽事應援，持續在台韓二地應援及表演舞台發光。

富邦育樂表示與李珠珢簽訂之合約為台灣全經紀約，在簽約前雙方均同意在不影響台灣活動前提下，李珠珢保有在韓國及其他地區自由發展之空間，富邦也給予尊重及支持，也期待她有好表現回饋廣大的粉絲。

同時，李珠珢對於4月2日、3日富邦悍將開幕戰球迷的熱情應援印象相當深刻，並且高度重視及感激台灣球迷對她的支持與鼓勵。加入台灣富邦悍將大家庭是李珠珢啦啦隊生涯發展最重要且成功的一步。

李珠珢將會更加努力以答謝台灣球迷對她的愛護，除啦啦隊應援以外，富邦育樂也將陸續安排李珠珢參與其他在台灣的代言活動及粉絲活動，未來將有更多的活動行程將陸續公布，敬請期待。