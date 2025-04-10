韓職／LG雙子啦啦隊服超性感 李珠珢大露蠻腰小肚臍

韓國職棒LG雙子隊今天宣布「啦啦隊AI」李珠珢加入，富邦育樂表示李珠珢未來將繼續在富邦悍將隊賽事應援，並出席富邦安排在台廣告代言及相關演藝活動。不過，李珠珢所屬的韓職經紀公司，在IG上傳的照片， 李珠珢穿著該隊性感啦啦隊服，大露蠻腰小肚臍，讓台灣網友驚豔，與在富邦悍將形象大不同。

李珠珢因精緻臉蛋，加上洗腦「三振舞」，在台韓兩地都擁有高人氣。今年加入富邦啦啦隊，讓不少韓國網友感到難過，沒想到如今卻傳出她將同時在台韓兩地活動，讓南韓網友相當興奮。

不過，相對的台灣網友則有些意見，「這樣富邦的班不可能很多了吧。」、「有些人要不高興了！」、「主要是前面操作讓大家覺得全經紀約是歐印台灣。」另外則有網友表示，「LG雙子不錯阿！！這次韓國週會不會是雙子來臺啊。」

李珠珢官方IG粉絲帳號發文提到，富邦育樂表示與李珠珢簽訂之合約為台灣全經紀約，在簽約前雙方均同意在不影響台灣活動前提下，李珠珢保有在韓國及其他地區自由發展之空間，富邦也給予尊重及支持，也期待她有好表現回饋廣大的粉絲。

同時，李珠珢對於4月2日至3日富邦悍將開幕戰球迷的熱情應援印象相當深刻，並且高度重視及感激台灣球迷對她的支持與鼓勵。加入台灣富邦悍將大家庭是李珠珢啦啦隊生涯發展最重要且成功的一步。

她會更加努力以答謝台灣球迷對她的愛護。除啦啦隊應援以外，富邦育樂也將陸續安排李珠珢參與其他在台灣的代言活動及粉絲活動，未來將有更多的活動行程將陸續公布，敬請期待。