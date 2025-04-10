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影／台灣女壘獲邀前進美國 劉柏君呼籲社會與企業支持

攝影中心／ 記者陳正興／新北採訪即時報導

台北市立北投國中女壘隊實力堅強，近期獲邀將遠赴美國參與「2025貝比魯斯聯盟U16壘球世界大賽」，台灣運動好事協會執行長劉柏君代表致詞，希望各界資源能夠挹注支持他們順利成行，讓壘球女孩擁有面對世界舞台的機會。

劉柏君表示台灣壘球交流過去多前往日本、中國等地，較缺乏與美國等其他國交流的機會，相較男子棒球、足球等項目，女壘項目迄今亦尚未有申請美國大學運動獎學金的選手。透過本次賽事，台灣運動好事協會希望能建立起台灣與美國壘球系統的交流，更希望透過賽事讓美國 NCAA 大學們看見台灣優秀的女壘選手，讓壘球女孩們未來也能有機會透過壘球專長申請美國大學，更進而擁有更多機會站上世界舞台。劉柏君強調雖然參賽經費的壓力相當龐大，但為了台灣這群可愛又認真的女孩有更多被看見的機會，還有打開未來台灣女壘留學美國的大門，感謝富邦集團率先響應冠名支持，由衷希望邀請社會大眾與企業們也能一起支持，一起成為把台灣孩子推向世界舞台的重要推手。

「台灣女壘前進美國世界賽！挺台灣女孩站上世界舞台」記者會上午立法院舉行，出席體育界人士高呼口號，為女壘選手加油，邀請社會大眾與企業們支持，將台灣孩子推向世界舞台。記者陳正興／攝影
「台灣女壘前進美國世界賽！挺台灣女孩站上世界舞台」記者會上午立法院舉行，出席體育界人士高呼口號，為女壘選手加油，邀請社會大眾與企業們支持，將台灣孩子推向世界舞台。記者陳正興／攝影
「台灣女壘前進美國世界賽！挺台灣女孩站上世界舞台」記者會上午立法院舉行，出席體育界人士高呼口號，為女壘選手加油，邀請社會大眾與企業們支持，將台灣孩子推向世界舞台。記者陳正興／攝影
「台灣女壘前進美國世界賽！挺台灣女孩站上世界舞台」記者會上午立法院舉行，出席體育界人士高呼口號，為女壘選手加油，邀請社會大眾與企業們支持，將台灣孩子推向世界舞台。記者陳正興／攝影
「台灣女壘前進美國世界賽！挺台灣女孩站上世界舞台」記者會上午立法院舉行，出席體育界人士高呼口號，為女壘選手加油，邀請社會大眾與企業們支持，將台灣孩子推向世界舞台。記者陳正興／攝影
「台灣女壘前進美國世界賽！挺台灣女孩站上世界舞台」記者會上午立法院舉行，出席體育界人士高呼口號，為女壘選手加油，邀請社會大眾與企業們支持，將台灣孩子推向世界舞台。記者陳正興／攝影

世界大賽 女壘 棒球

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