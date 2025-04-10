經典賽／官網分析中華隊分在C組難關 引用曾總12強奪冠名言

2026年世界棒球經典賽分組名單出爐，台灣確定分在C組要與日本、南韓、澳洲、捷克交手，WBC官網分析中華隊有徵召優勢，但也將面臨挑戰，也引用12強教頭曾豪駒在奪冠後的名言：「還要更努力，去接近日本隊。」

經典賽分組名單昨晚揭曉，WBC官網也分析各隊戰力，中華隊才在去年的世界12強棒球賽奪冠，也在經典賽資格賽擊敗西班牙隊取得門票，目前位居世界第2。

官網指出，跟經典賽資格賽、12強不同的是，明年經典賽中華隊不用擔心需要為了密集的賽事分配球員，像是響尾蛇隊新秀林昱珉在12強冠軍戰拿下勝投後，就未參加經典賽資格賽。

2026年世界棒球經典賽分組名單公佈，中華隊分在C組。圖／取自經典賽官網

然而正如2023年遇到的挑戰，中華隊明年要晉級複賽需要突破重圍，「需要再次擊敗日本隊，迎戰亟欲從低潮反彈的南韓隊，以及澳洲隊、捷克隊這樣逐步提升的隊伍。」

官網中也引用12強中華隊總教練曾豪駒在奪冠後的名言，「我們真的渴望拉近與日本隊的距離，這次我們真的贏了他們，這意義重大，代表我們有稍微進步了一點。」

曾豪駒也表示：「大家也知道，一場勝利代表不了什麼，我知道他們還是更好的隊伍，所以我們需要加倍努力，才能更靠近日本隊，未來才有更多次這樣對決的機會。」

中華隊在2023年經典賽預賽拿下2勝2敗但排名分組墊底，而明年經典賽共有20隊參賽、分為4組，分組前2名晉級八強賽，賽事預計從3月5日打到16日的準決賽、17日的決賽。