棒球／亞洲大聯盟 辜仲諒：前進中東

亞洲棒球總會昨在台灣宜蘭舉行今年首次執行委員會議，來自日本、泰國、菲律賓、伊朗、巴基斯坦、中國大陸等會員代表齊聚，香港會員代表也以視訊參加。由於去年中華隊於世界棒球12強賽奪冠，與會成員紛紛向亞棒總會長辜仲諒祝賀。

世界棒壘球總會執行副會長暨亞洲棒總會長辜仲諒拓展亞洲各級棒球，今年Ｕ15亞洲盃報名熱絡，已有13個國家和地區表達參賽意願；女子棒球參賽隊伍數亦逐年增加，今年亞洲盃女子棒球錦標賽特別新增資格賽。

辜仲諒於2022年上任時，拋出「團結亞洲，打造亞洲大聯盟」願景，致力整合各界資源，提升亞洲各國棒球水準，帶領擁有45億人口的潛力新藍海，成為世界棒壇新勢力。

亞洲棒球總會今年主辦之重點賽事包括亞洲棒球錦標賽、Ｕ15亞洲盃、西亞盃、亞洲盃女子棒球錦標賽及資格賽；棒球人口較少的伊朗，今年承辦西亞盃，也是該國首度承辦國際棒球賽事。

辜仲諒表示，面對全球經濟變局，運動有助於人們舒緩壓力，亞洲棒球總會身為推動棒球的要角，將致力辦好每一場賽事活動。

展望未來，亞洲棒球將逐漸壯大，世界棒壘球總會已通知，中東的敘利亞、約旦已經成為WBSC會員國，未來可望加入亞洲棒球大家庭，辜仲諒也說：「未來中東棒球的推廣，勢必也是亞棒總努力的新方向。」