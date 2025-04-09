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中職／林子豪開轟、4打點 獅隊終止4連敗延長賽獵鷹
統一獅隊今晚靠著林子豪現在5局上轟出2分砲，10局上延長賽再掃出2分打點三壘打，以7：6擊敗台鋼雄鷹隊，終止近期的4連敗。
雄鷹在2局下由杜家明的適時安打先馳得點，然而5局上林子豪轟出2分砲超前，2出局後朱迦恩也開轟，取得3：1領先；然而5局下雄鷹安打串連加上王柏融高飛犧牲打扳回1分，2出局後張肇元安打追平比數。
3：3的僵局一直到正規9局打完都還沒結束，第10局延長賽開始，獅隊本季首次上一軍的林佳緯敲出安打，貢獻1分打點，接著2出局、三壘有人時，雄鷹故意保送潘傑楷，結果被林子豪敲出三壘打追加2分。
雄鷹雖然在10局下也由張肇元、吳念庭和曾昱磬連續安打扳回1分，1出局後林家鋐的安打更掃回2分追到1分差，然而攻勢到此為止，由獅隊守住勝利。
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