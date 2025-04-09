快訊

台中驚傳死亡車禍 69歲男子穿越馬路遭機車迎面撞死

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林子豪開轟、4打點 獅隊終止4連敗延長賽獵鷹

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊林子豪今天敲出2分砲。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林子豪今天敲出2分砲。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今晚靠著林子豪現在5局上轟出2分砲，10局上延長賽再掃出2分打點三壘打，以7：6擊敗台鋼雄鷹隊，終止近期的4連敗。

雄鷹在2局下由杜家明的適時安打先馳得點，然而5局上林子豪轟出2分砲超前，2出局後朱迦恩也開轟，取得3：1領先；然而5局下雄鷹安打串連加上王柏融高飛犧牲打扳回1分，2出局後張肇元安打追平比數。

3：3的僵局一直到正規9局打完都還沒結束，第10局延長賽開始，獅隊本季首次上一軍的林佳緯敲出安打，貢獻1分打點，接著2出局、三壘有人時，雄鷹故意保送潘傑楷，結果被林子豪敲出三壘打追加2分。

雄鷹雖然在10局下也由張肇元、吳念庭和曾昱磬連續安打扳回1分，1出局後林家鋐的安打更掃回2分追到1分差，然而攻勢到此為止，由獅隊守住勝利。

台鋼雄鷹 林子豪

延伸閱讀

中職／董秉軒引退後讓渡轉隊 改穿雄鷹0號球衣從零開始

中職／曾昱磬生涯首轟助雄鷹搶勝 獅隊吞4連敗

中職／詹子賢致勝安、伍立辰首救援 兄弟3連戰橫掃獅隊

中職／林岱安超前轟+胡金龍補刀 猛獅開季4連勝逼近隊史

相關新聞

經典賽／中華隊確定分在C組強碰日韓 大會公開分組名單

2026年世界棒球經典賽分組揭曉，中華隊確定分在東京舉行的C組，要與日本、南韓、澳洲、捷克等強敵對戰，爭取前進美國邁阿密...

中職／兄弟逆轉奪4連勝 斬斷龍隊5連勝

5連勝的味全龍隊今天作客到洲際棒球場，中信兄弟隊強力捍衛主場，先是張志豪在滿壘時選到保送追平，8局下張仁瑋更靠對手牽制失...

中職／遭暴力猿16安一頓飽打 悍將苦吞5連敗

縱使賽前爆出球隊伙食風波，樂天桃猿隊今天依舊火力全開，以16支安打猛打富邦悍將隊，8：2在桃園棒球場拿下3連勝，也讓悍將...

中職／桃猿伙食降級 領隊坦承有調整：會好好改善

周刊爆料，樂天桃猿隊球員飲食條件下滑，從專屬廚師變成熱炒店外燴，桃猿領隊川田喜則出面回應，在調整一軍供餐上未能好好溝通，...

中職／球員伙食品質爆下滑 樂天球團：加強品管

中華職棒樂天桃猿隊球員伙食傳出「斷崖式」下滑，今天周刊報導，球團裁撤原本的專屬廚師，改以熱炒店外燴、便當供餐，肉類份量不...

中職／王念好小低潮鋒總點問題 辛元旭能打還不能傳

富邦悍將隊19歲內野手王念好打擊低迷，開季至今7場比賽僅敲出3支安打，總教練陳金鋒認為主要是擊球的時機點掌握上沒那麼好，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。