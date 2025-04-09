圖輯／中職 黃子鵬5局好投 樂天桃猿8：2擊敗富邦悍將

樂天桃猿隊今天在桃園主場出戰來訪的富邦悍將隊，終場樂天桃猿隊以8：2擊敗來訪的富邦悍將隊，MVP為單場3支安打的樂天桃猿隊陳晨威。樂天桃猿隊先發投手黃子鵬主投5局失1分奪下勝投，富邦悍將隊先發投手魔力藍主投3局失6分（5分自責分）吞敗。

1局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打，林子偉擊出1分打點二壘安打，梁家榮擊出2分打點安打，成晉擊出1分打點二壘安打；2局下樂天桃猿隊林泓育擊出1分打點二壘安打；4局上富邦悍將隊董子恩擊出1分打點安打；5局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打，林子偉擊出高飛犧牲打送回三壘跑者馬傑森；7局上富邦悍將隊孔念恩擊出1分打點內野安打。