中職／「把力氣散發出來」古久保談猿隊不受伙食風波影響

樂天桃猿隊今天以8：2擊退富邦悍將隊，賽前的「伙食風波」看起來沒有影響，總教練古久保健二說：「可能在另一個地方把力量散發出來。」

周刊今天爆料，猿隊供給球員的餐食降級，開除專屬廚師後改採外燴、便當型式供餐，營養也不夠均衡，引發球員抱怨，而猿隊今天賽前也對此回應，領隊川田喜則坦言供餐形式有改變，應該與球員充分溝通，接下來也會持續聆聽球員意見，進行改善。

不過猿隊今天打線沒有受到這些場外風波的影響，全場狂敲16支安打，總教練古久保健二表示，賽前沒有針對風波特別跟球員說什麼，「感覺上球隊也沒有特別受到影響，可能另一個地方把力量發揮出來。」

今天獲選單場MVP的陳晨威也認為球員沒有太受到這個事件影響，自己平時不會每餐都在球場吃，有時也會自己買食物，「我對伙食上比較不挑。」

開路先鋒陳晨威今天5打席全數上壘，敲出3支安打後就獲得2次四壞保送，為球隊跑回2分，賽後得知成為單場MVP有點意外，他說：「因為我沒有打點，其他人也有2安、2打點的吧。」

在開季4連敗之後取得3連勝，最近2勝都在主場拿下，陳晨威認為，主場多少有優勢，比較舒服也熟悉，客場上調整時間比較急促，「一開始4連敗其實沒有太大問題，剛開始而已，先輸後贏也是差不多的成績。」

先發投手黃子鵬今天投5局退場，僅失1分加上用球數80球，有續投本錢，不過古久保解釋，黃子鵬今天投起來有些太慎重，加上他只有休息5天，球隊得分比較多，在第5局的攻擊時間長，種種因素下當機立斷決定先換投。