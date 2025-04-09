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中職／遭暴力猿16安一頓飽打 悍將苦吞5連敗
縱使賽前爆出球隊伙食風波，樂天桃猿隊今天依舊火力全開，以16支安打猛打富邦悍將隊，8：2在桃園棒球場拿下3連勝，也讓悍將吞下5連敗、開季2勝6敗持續墊底。
猿隊首局就猛攻5分，前3棒陳晨威、林立、林子偉連續3支安打，高效率拿下2分，後續梁家榮安打2分打點、成晉二壘安打1分打點；2局下陳晨威敲出內野安打後，靠著林泓育的安打跑回第6分。
5局下滿壘時林立的安打又敲回1分，接著林子偉高飛犧牲打進帳第8分，前5局就猛攻3輪，猿隊先發投手黃子鵬今天雖僅投5局，但被敲5支安打僅失1分，拿下勝投。
轉戰悍將的魔力藍延續過去在中信兄弟時期對猿隊苦手狀態，今天先發3局就被敲11支安打、丟掉6分（5分責失），吞下生涯對戰猿隊的第6敗。
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