快訊

股債雙殺！國安基金難擋川普關稅 45檔破底、人氣ETF也中箭落馬

歐盟也出招！宣布對美加徵210億歐元關稅 針對具政治敏感性地區

今晚首波鋒面來襲雷雨炸全台！周末降雨範圍擴大 下周早晚洗三溫暖

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／兄弟逆轉奪4連勝 斬斷龍隊5連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊先發投手羅戈7局失1分好投。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手羅戈7局失1分好投。圖／中信兄弟隊提供

5連勝的味全龍隊今天作客到洲際棒球場，中信兄弟隊強力捍衛主場，先是張志豪在滿壘時選到保送追平，8局下張仁瑋更靠對手牽制失誤、暴投跑回超前分，兄弟以2：1取得4連勝，也中止龍隊的連勝。

龍隊開季至今5戰5勝推升隊史新高紀錄，中職史上也與1995兄弟象、2024年統一獅隊並列第三，史上開季最長連勝是2020年樂天桃猿隊7連勝，2011年Lamigo桃猿隊6連勝排第二，而兄弟今天斬斷龍隊的挑戰機會。

龍隊在6局上先攻破羅戈防線，1出局後郭天信安打、郭嚴文保送，轉隊後首次對上兄弟的陳子豪敲出滾地球造成1出局、一三壘有人，吉力吉撈．鞏冠的適時安打取得全場第1分。

不過7局下兄弟面對中繼登板的陳禹勳， 江坤宇先保送上壘，1出局後岳東華、高宇杰兩支安打製造滿壘，林凱威接替投球，但張志豪依舊選到四壞保送，擠回追平分，龍隊總教練葉君璋一度不滿裁判好球帶上場抗議。

8局下則是2出局、二壘有人時，江坤宇獲得故意四壞保送，此時龍隊換上陳冠偉接手，不料先是牽制失誤造成二、三壘有人，接著又出現暴投，在三壘代跑的張仁瑋趁機跑回超前分。

兄弟先發投手羅戈7局被敲9支安打僅失1分，雖然無緣拿下轉隊後的首勝，但至少逃過敗投；龍隊先發投手鋼龍則是6局無失分，最終無關勝敗。

中信兄弟隊先發投手羅戈7局失1分好投。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手羅戈7局失1分好投。圖／中信兄弟隊提供

張志豪 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／詹子賢致勝安、伍立辰首救援 兄弟3連戰橫掃獅隊

中職／朱育賢陽春砲達陣千安 開轟破關史上第二人跟進張志豪

中職／我要全部！悍將面子裡子雙贏 打爆兄弟「新莊城堡」開門紅

中職／「莎菈要我加油」江坤宇透露破蛋安打前對話

相關新聞

中職／兄弟逆轉奪4連勝 斬斷龍隊5連勝

5連勝的味全龍隊今天作客到洲際棒球場，中信兄弟隊強力捍衛主場，先是張志豪在滿壘時選到保送追平，8局下張仁瑋更靠對手牽制失...

中職／遭暴力猿16安一頓飽打 悍將苦吞5連敗

縱使賽前爆出球隊伙食風波，樂天桃猿隊今天依舊火力全開，以16支安打猛打富邦悍將隊，8：2在桃園棒球場拿下3連勝，也讓悍將...

中職／桃猿伙食降級 領隊坦承有調整：會好好改善

周刊爆料，樂天桃猿隊球員飲食條件下滑，從專屬廚師變成熱炒店外燴，桃猿領隊川田喜則出面回應，在調整一軍供餐上未能好好溝通，...

中職／球員伙食品質爆下滑 樂天球團：加強品管

中華職棒樂天桃猿隊球員伙食傳出「斷崖式」下滑，今天周刊報導，球團裁撤原本的專屬廚師，改以熱炒店外燴、便當供餐，肉類份量不...

中職／王念好小低潮鋒總點問題 辛元旭能打還不能傳

富邦悍將隊19歲內野手王念好打擊低迷，開季至今7場比賽僅敲出3支安打，總教練陳金鋒認為主要是擊球的時機點掌握上沒那麼好，...

中職／桃猿伙食爭議 古久保：希望球員不用煩惱吃的

中華職棒樂天桃猿隊球員伙食傳出「斷崖式」下滑，球團裁撤原本的專屬廚師，改以熱炒店外燴、便當供餐，猿隊總教練古久保健二表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。