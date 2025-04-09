中職／兄弟逆轉奪4連勝 斬斷龍隊5連勝

5連勝的味全龍隊今天作客到洲際棒球場，中信兄弟隊強力捍衛主場，先是張志豪在滿壘時選到保送追平，8局下張仁瑋更靠對手牽制失誤、暴投跑回超前分，兄弟以2：1取得4連勝，也中止龍隊的連勝。

龍隊開季至今5戰5勝推升隊史新高紀錄，中職史上也與1995兄弟象、2024年統一獅隊並列第三，史上開季最長連勝是2020年樂天桃猿隊7連勝，2011年Lamigo桃猿隊6連勝排第二，而兄弟今天斬斷龍隊的挑戰機會。

龍隊在6局上先攻破羅戈防線，1出局後郭天信安打、郭嚴文保送，轉隊後首次對上兄弟的陳子豪敲出滾地球造成1出局、一三壘有人，吉力吉撈．鞏冠的適時安打取得全場第1分。

不過7局下兄弟面對中繼登板的陳禹勳， 江坤宇先保送上壘，1出局後岳東華、高宇杰兩支安打製造滿壘，林凱威接替投球，但張志豪依舊選到四壞保送，擠回追平分，龍隊總教練葉君璋一度不滿裁判好球帶上場抗議。

8局下則是2出局、二壘有人時，江坤宇獲得故意四壞保送，此時龍隊換上陳冠偉接手，不料先是牽制失誤造成二、三壘有人，接著又出現暴投，在三壘代跑的張仁瑋趁機跑回超前分。