圖輯／中職 魔力藍首局掉5分 5局結束樂天8：1領先富邦

樂天桃猿隊今天在桃園主場出戰來訪的富邦悍將隊，樂天桃猿派出黃子鵬先發對上富邦悍將隊的洋將魔力藍。5局結束樂天桃猿隊暫時以8：1領先富邦悍將隊。

樂天桃猿隊先發投手黃子鵬目前投完5局失1分，富邦悍將隊先發投手魔力藍主投3局失6分（5分自責分）退場。1局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打，林子偉擊出1分打點二壘安打，梁家榮擊出2分打點安打，成晉擊出1分打點二壘安打；2局下樂天桃猿隊林泓育擊出1分打點二壘安打；4局上富邦悍將隊董子恩擊出1分打點安打；5局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打，林子偉擊出高飛犧牲打送回三壘跑者馬傑森。 樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。記者季相儒／攝影 富邦悍將隊先發投手魔力藍。記者季相儒／攝影 1局下樂天桃猿隊林子偉擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影 富邦悍將隊先發投手魔力藍主投3局失6分（5分自責分）退場。記者季相儒／攝影 1局下樂天桃猿隊成晉擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影 1局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影 1局下樂天桃猿隊成晉擊出二壘安打，將一壘跑者梁家榮送回本壘。記者季相儒／攝影 1局下樂天桃猿隊梁家榮擊出2分打點安打。記者季相儒／攝影