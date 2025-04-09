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圖輯／中職 魔力藍首局掉5分 5局結束樂天8：1領先富邦

攝影中心／ 記者季相儒／桃園即時報導
5局下樂天桃猿隊打者成晉衝向三壘，原判決上壘經富邦悍將隊提出電視輔助判決後改判為出局。記者季相儒／攝影
5局下樂天桃猿隊打者成晉衝向三壘，原判決上壘經富邦悍將隊提出電視輔助判決後改判為出局。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今天在桃園主場出戰來訪的富邦悍將隊，樂天桃猿派出黃子鵬先發對上富邦悍將隊的洋將魔力藍。5局結束樂天桃猿隊暫時以8：1領先富邦悍將隊。

樂天桃猿隊先發投手黃子鵬目前投完5局失1分，富邦悍將隊先發投手魔力藍主投3局失6分（5分自責分）退場。1局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打，林子偉擊出1分打點二壘安打，梁家榮擊出2分打點安打，成晉擊出1分打點二壘安打；2局下樂天桃猿隊林泓育擊出1分打點二壘安打；4局上富邦悍將隊董子恩擊出1分打點安打；5局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打，林子偉擊出高飛犧牲打送回三壘跑者馬傑森。

樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手魔力藍。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手魔力藍。記者季相儒／攝影
1局下樂天桃猿隊林子偉擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
1局下樂天桃猿隊林子偉擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手魔力藍主投3局失6分（5分自責分）退場。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手魔力藍主投3局失6分（5分自責分）退場。記者季相儒／攝影
1局下樂天桃猿隊成晉擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
1局下樂天桃猿隊成晉擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
1局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
1局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
1局下樂天桃猿隊成晉擊出二壘安打，將一壘跑者梁家榮送回本壘。記者季相儒／攝影
1局下樂天桃猿隊成晉擊出二壘安打，將一壘跑者梁家榮送回本壘。記者季相儒／攝影
1局下樂天桃猿隊梁家榮擊出2分打點安打。記者季相儒／攝影
1局下樂天桃猿隊梁家榮擊出2分打點安打。記者季相儒／攝影

富邦悍將 樂天桃猿

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