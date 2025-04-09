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中職／董秉軒引退後讓渡轉隊 改穿雄鷹0號球衣從零開始
前味全龍隊外野手董秉軒去年底宣告任意引退，因希望復出而申請復籍，龍隊也提出讓渡讓董秉軒延續選手生涯，聯盟今日宣告由台鋼雄鷹隊取得，今天賽前為他舉辦歡迎儀式，董秉軒穿上雄鷹的0號球衣，代表從零開始。
董秉軒引退後想要付出，龍隊考量陣中無位置，成人之美於3月31日上午提出董秉軒的合約讓渡申請，今日聯盟公告董秉軒合約讓渡結果，由台鋼球團依規定取得
台鋼雄鷹球團與董秉軒已達成合約共識，並在今天澄清湖主場賽前舉辦歡迎儀式，董秉軒穿上台鋼雄鷹球衣，成為團隊一員。
選擇背號0號，董秉軒說：「會選這號碼是因為來到一個新的球隊就是一個新的階段，新的階段就是新的開始，新的開始我希望是從零開始，一起加油。」
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