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棒球／12強奪冠亞棒總成員紛道賀 辜仲諒續推亞洲大聯盟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
亞洲棒球總會今日召開2025年第一次執行委員會議，由辜仲諒會長（左二）主持。圖／亞洲棒球總會提供
亞洲棒球總會今日召開2025年第一次執行委員會議，由辜仲諒會長（左二）主持。圖／亞洲棒球總會提供

去年11月世界棒球12強賽後，亞洲棒球總會（BFA）今日召開2025年第一次執行委員會議，來自日本、泰國、菲律賓、伊朗、巴基斯坦、中國大陸等會員代表齊聚宜蘭，香港會員代表也以視訊參加，與會成員紛紛向辜仲諒祝賀中華隊於12強奪冠。

辜仲諒擔任世界棒壘球總會執行副會長暨BFA會長，拓展亞洲各級棒球發展有成，今年U15亞洲盃報名十分熱絡，已有來自13國家和地區表達參賽意願。

女子棒球參賽隊伍數亦逐年增加，今年亞洲盃女子棒球錦標賽特別新增資格賽；位於中東的敘利亞、約旦亦可望成為BFA新成員，亞洲棒球版圖已逐漸壯大。

辜仲諒於2022年上任亞棒總會長時，拋出「團結亞洲，打造亞洲大聯盟」的願景，致力整合各界資源，提升亞洲各國棒球水準，帶領擁有45億人口的潛力新藍海，成為世界棒壇新勢力。

亞棒總今年主辦之重點賽事包括第31屆亞洲棒球錦標賽、第12屆U15亞洲盃、第16屆西亞盃、第四屆亞洲盃女子棒球錦標賽及資格賽。

其中，U15亞洲盃報名熱烈，已有印度、蒙古、越南、馬來西亞、韓國、日本、臺灣、菲律賓、巴勒斯坦、巴基斯坦、香港、泰國、斯里蘭卡等13個國家和地區表達參與意願；來自棒球人口較少的伊朗，今年亦承辦西亞盃，這也是該國首度承辦國際棒球賽事。

辜仲諒表示，面對全球經濟變局，運動有助於人們舒緩壓力，亞洲棒球總會身為推動棒球的要角，將致力辦好每一場賽事活動。

展望未來，亞洲棒球勢力將逐漸壯大，世界棒壘球總會已通知，中東的敘利亞、約旦已經成為WBSC會員國，未來可望加入亞洲棒球大家庭，辜仲諒說：「未來中東棒球的推廣，勢必也是BFA努力的新方向！」

辜仲諒上任以來在2022年設立「東南亞棒球發展暨訓練中心」，捐贈球具扶植泰國青少棒，2023年更前進大陸杭州蕭山區的瓜瀝棒球場設立「亞洲女子棒球訓練基地」，並與中國棒球協會簽訂合作備忘錄，選定特定省市打造棒球重點發展區域，建設青少年棒球培訓基地，向下扎根各國基層棒球，期待「Asian Power」翻新亞洲棒球新面貌。

世界棒球12強 中華隊 大聯盟

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