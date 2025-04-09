中職／相隔1634天投滿6局 張奕克服首戰抽筋關卡

富邦悍將隊先發投手張奕昨晚雖然丟掉6分（4責失），但仍然投滿6局，距離上一次在職棒一軍投滿6局已經是1634天前的事情，張奕期待自己下一場挑戰百球、7局，甚至完投、完封都列為渴望達成目標。

悍將昨天以3：6敗給樂天桃猿隊，張奕雖然首局就因為隊友失誤後丟掉2分，但後續逐步將狀況維持在掌握中，最終以96球投完6局，被敲9支安打，另有5次三振。

總教練陳金鋒表示，張奕雖然第1局遇到失誤掉分的狀況，但後面投起來比較順，「投球內容OK，表現正常，不會差距很大。」張奕認為，選手多少都會發生失誤，自己的目標是把失分降低。

張奕在日職生涯後期以後援為主，去年加盟悍將後也從後援出發，今年回到先發角色，前兩場都投到5局以上，他表示：「昨天的狀況比前一場好，有適應張力，球數也進步10顆，沒有前一場疲勞的感覺，下一場百球不是問題。」

上一次投滿6局已經是2020年10月17日，當時效力歐力士隊的張奕對西武先發6局無失分、8次三振，昨天在中職賽場再次完成6局，他說：「這是很大的目標，結果論來說（丟掉6分）不好，但對自己準備下一場來說是好的。」