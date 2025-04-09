聽新聞
0:00 / 0:00
中職／王念好小低潮鋒總點問題 辛元旭能打還不能傳
富邦悍將隊19歲內野手王念好打擊低迷，開季至今7場比賽僅敲出3支安打，總教練陳金鋒認為主要是擊球的時機點掌握上沒那麼好，加上目前球隊有傷兵，繼續給他出賽空間。
王念好是悍將在2023年選秀會上的第一指名，該年球季就在一軍出賽4場敲出5支安打，去年球季則出賽46場、打擊率2成19，今年球季至今打擊率為1成43。
陳金鋒表示，有跟打擊教練討論過王念好的狀況，「揮棒沒問題，是擊球點上，也不是亂揮，而是Timing上沒那麼好，而目前持續讓他出賽的原因是有人員受傷，所以有給他空間。
去年打擊率3成33的三壘手辛元旭則仍在復健中，今年雖然在二軍已經出賽4場，但還沒守備過，陳金鋒也說：「他還無法丟球，所以沒辦法上來，打擊上沒有差太多，但去年受傷比較嚴重，需要較長時間復健。」
辛元旭在去年4月底因回壘不慎撞上右肩，造成關節唇傷勢，5月底動手術，留下16場出賽、18支安打，其中有4支長打；今年目前在二軍4場出賽敲出5支安打，包含今天對樂天桃猿隊二軍5打數2安打。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言