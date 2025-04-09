中職／王念好小低潮鋒總點問題 辛元旭能打還不能傳

富邦悍將隊19歲內野手王念好打擊低迷，開季至今7場比賽僅敲出3支安打，總教練陳金鋒認為主要是擊球的時機點掌握上沒那麼好，加上目前球隊有傷兵，繼續給他出賽空間。

王念好是悍將在2023年選秀會上的第一指名，該年球季就在一軍出賽4場敲出5支安打，去年球季則出賽46場、打擊率2成19，今年球季至今打擊率為1成43。

陳金鋒表示，有跟打擊教練討論過王念好的狀況，「揮棒沒問題，是擊球點上，也不是亂揮，而是Timing上沒那麼好，而目前持續讓他出賽的原因是有人員受傷，所以有給他空間。

去年打擊率3成33的三壘手辛元旭則仍在復健中，今年雖然在二軍已經出賽4場，但還沒守備過，陳金鋒也說：「他還無法丟球，所以沒辦法上來，打擊上沒有差太多，但去年受傷比較嚴重，需要較長時間復健。」