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中職／王念好小低潮鋒總點問題 辛元旭能打還不能傳

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊內野手王念好。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊內野手王念好。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊19歲內野手王念好打擊低迷，開季至今7場比賽僅敲出3支安打，總教練陳金鋒認為主要是擊球的時機點掌握上沒那麼好，加上目前球隊有傷兵，繼續給他出賽空間。

王念好是悍將在2023年選秀會上的第一指名，該年球季就在一軍出賽4場敲出5支安打，去年球季則出賽46場、打擊率2成19，今年球季至今打擊率為1成43。

陳金鋒表示，有跟打擊教練討論過王念好的狀況，「揮棒沒問題，是擊球點上，也不是亂揮，而是Timing上沒那麼好，而目前持續讓他出賽的原因是有人員受傷，所以有給他空間。

去年打擊率3成33的三壘手辛元旭則仍在復健中，今年雖然在二軍已經出賽4場，但還沒守備過，陳金鋒也說：「他還無法丟球，所以沒辦法上來，打擊上沒有差太多，但去年受傷比較嚴重，需要較長時間復健。」

辛元旭在去年4月底因回壘不慎撞上右肩，造成關節唇傷勢，5月底動手術，留下16場出賽、18支安打，其中有4支長打；今年目前在二軍4場出賽敲出5支安打，包含今天對樂天桃猿隊二軍5打數2安打。

富邦悍將隊總教練陳金鋒。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊總教練陳金鋒。記者季相儒／攝影

王念好 陳金鋒

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