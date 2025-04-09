日職／多明尼加夜店坍塌意外 前日職洋將救人自己卻不幸遇難

多明尼加夜店發生天花板倒塌意外，目前死傷人數已經攀升到79人死亡、160人受傷，罹難者包含前大聯盟知名浪人投手多特爾（Octavio Dotel）以及擁有大聯盟經驗的前日職重砲手布蘭科（Tony Blanco），而布蘭科的日職前隊友表示，布蘭科在意外中幫助他逃過一劫。

在意外中生還的赫曼（Esteban Germán）是布蘭科的前隊友，他接受訪問時透露，是布蘭科讓他倖免於難。當時他要從廁所回到座位，布蘭科察覺天花板即將落下，馬上反應過來將他推開，但布蘭科在後續並沒能逃出，不幸遇難。

Lamentamos el fallecimiento del ex-jugador de MLB Tony Blanco tras la tragedia en el día de hoy en Santo Domingo, República Dominicana. Blanco participó en 56 juegos para los Nacionales de Washington en 2005, incluyendo el primer juego de la historia del equipo. Jugó 9 temporadas… pic.twitter.com/sZH4kAN0Ew — MLB Español (@mlbespanol) 2025年4月9日

布蘭科雖然在大聯盟較少發揮，不過在2009年效力日職中日龍隊後，就敲出39轟、110分打點，拿下全壘打與打點雙冠王，2013年轉戰橫濱隊更更上一層樓，繳出打擊率3成33、41轟與136分打點，拿下打擊、打點王，日職生涯8個賽季累積181轟、542分打點，打擊率2成72。

而赫曼在大聯盟生涯共累積284支安打，在2012到2015年效力日本職棒，在2015年與布蘭科一同效力歐力士隊。