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日職／多明尼加夜店坍塌意外 前日職洋將救人自己卻不幸遇難

聯合新聞網／ 綜合報導
布蘭科過往在日職繳出優異表現，在夜店坍塌意外中捨身救了隊友。 截圖自El Nuevo Diario X
布蘭科過往在日職繳出優異表現，在夜店坍塌意外中捨身救了隊友。 截圖自El Nuevo Diario X

多明尼加夜店發生天花板倒塌意外，目前死傷人數已經攀升到79人死亡、160人受傷，罹難者包含前大聯盟知名浪人投手多特爾（Octavio Dotel）以及擁有大聯盟經驗的前日職重砲手布蘭科（Tony Blanco），而布蘭科的日職前隊友表示，布蘭科在意外中幫助他逃過一劫。

在意外中生還的赫曼（Esteban Germán）是布蘭科的前隊友，他接受訪問時透露，是布蘭科讓他倖免於難。當時他要從廁所回到座位，布蘭科察覺天花板即將落下，馬上反應過來將他推開，但布蘭科在後續並沒能逃出，不幸遇難。

布蘭科雖然在大聯盟較少發揮，不過在2009年效力日職中日龍隊後，就敲出39轟、110分打點，拿下全壘打與打點雙冠王，2013年轉戰橫濱隊更更上一層樓，繳出打擊率3成33、41轟與136分打點，拿下打擊、打點王，日職生涯8個賽季累積181轟、542分打點，打擊率2成72。

而赫曼在大聯盟生涯共累積284支安打，在2012到2015年效力日本職棒，在2015年與布蘭科一同效力歐力士隊。

天花板 廁所 日本 死亡

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