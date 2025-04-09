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中職／桃猿伙食降級 領隊坦承有調整：會好好改善

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊領隊川田喜則。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊領隊川田喜則。記者季相儒／攝影

周刊爆料，樂天桃猿隊球員飲食條件下滑，從專屬廚師變成熱炒店外燴，桃猿領隊川田喜則出面回應，在調整一軍供餐上未能好好溝通，也會跟業者溝通進行改善。

猿隊原本有專屬廚師負責球員一日伙食，注重營養均衡頗受好評，然而今日周刊報導中指出，有不具名球員爆料，球團去年開始降低廚房成本，今年更開除廚師改與熱炒店合作、外帶便當等方式供應餐食。

領隊川田表示，今年確實營運考量上，有調整一軍食堂供餐，「球團沒有考慮周全，跟球員沒有好好溝通，這點比較遺憾。」

據了解，今天的供餐上肉類份量已經有所改善，川田也表示：「打造選手身體條件很重要，不只營養，餐點份量跟鹽分攝取也是，密切跟業者溝通，希望他們調整改善，符合選手需求。」

至於目前球隊的供餐方式，川田指出，目前還是有餐飲組，只不過角色從執行變成協助，除了協助選手，也有一部分提供球場內球迷飲食的專業意見。

由於此事透過媒體報導才曝光，川田喜則也表示，一直有跟球員保持溝通管道，不過領隊也不是決定所有事情，像是飲食就由球團處負責，但球員有需要都能跟自己以及副董事長直接溝通，「相信我們的環境不會讓大家不敢發言，球隊的環境應該是選手感於自由溝通的空間。」

樂天桃猿隊領隊川田喜則。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊領隊川田喜則。記者季相儒／攝影

樂天桃猿

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