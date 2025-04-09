中職／桃猿伙食爭議 古久保：希望球員不用煩惱吃的

中華職棒樂天桃猿隊球員伙食傳出「斷崖式」下滑，球團裁撤原本的專屬廚師，改以熱炒店外燴、便當供餐，猿隊總教練古久保健二表示，職業球員重要的是營養均衡，希望能讓球員專注在場上。

猿隊原本有專屬廚師負責球員一日伙食，然而今日周刊報導指出，球團去年開始降低廚房成本，今年更開除廚師改與熱炒店合作、外帶便當等方式供應餐食，球員抱怨，每天肉食份量少的可憐，不符合運動員營養需求。

總教練古久保健二今天被問及此事時表示，這是棒球之外的事情，剛剛也有跟球團內部討論，會好好處理，球員不用再煩惱吃的問題，讓球隊可以專心在場上。

針對不具名球員指出料理偏油偏鹹，古久保也說：「台灣料理本來就比較油一點，確保每餐營養均衡最重要的事情，球團也是有再加強的地方，像是預算，吃是每個人最重要的，運動員對吃的更講究，要保持健康、強壯，希望能夠讓選手全心全意投入在場上。」

古久保過去曾在日職擔任選手，並在日韓職棒都有執教經驗，古久保表示，每個國家的風格不同，自己剛加入日職時的餐點跟現在也有落差，不過有慢慢進步，現在一二軍三餐系統健全；韓職則是會安排一個吃飯時間，但自己會覺得有需要這麼長時間嗎？每個國家不一，重點還是營養均衡。

樂天球團回應，針對球員伙食供應的意見，球團理解目前飲食未滿足需求。球團日前接收到意見回饋後，已經與球員進行溝通、了解需求，並與相關單位研議改善餐點品質與營養、要求加強品管，未來將會與球員保持溝通，持續改善調整以符合球員需求。