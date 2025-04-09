聽新聞
0:00 / 0:00
中職／球員伙食品質爆下滑 樂天球團：加強品管
中華職棒樂天桃猿隊球員伙食傳出「斷崖式」下滑，今天周刊報導，球團裁撤原本的專屬廚師，改以熱炒店外燴、便當供餐，肉類份量不足，調味更是重油重鹹，而樂天球團對此回應，以與球員進行溝通，並研議改善餐點品質、加強品管。
猿隊原本有專屬廚師負責球員一日伙食，注重營養均衡頗受好評，然而今日周刊報導中指出，有不具名球員爆料，球團去年開始降低廚房成本，今年更開除廚師改與熱炒店合作、外帶便當等方式供應餐食。
球員抱怨，每天的四菜一湯內肉食份量少的可憐，不符合運動員營養需求，更曾在餐點中發現不明塑膠片，感嘆球團只顧省錢，完全忽略第一線戰力的感受，盼球團應盡到責任，給予球員最基本的尊重和照顧。
樂天球團回應，針對球員伙食供應的意見，球團理解目前飲食未滿足需求。球團日前接收到意見回饋後，已經與球員進行溝通、了解需求，並與相關單位研議改善餐點品質與營養、要求加強品管，未來將會與球員保持溝通，持續改善調整以符合球員需求。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言