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中職／球員伙食品質爆下滑 樂天球團：加強品管

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊。聯合報系資料照
樂天桃猿隊。聯合報系資料照

中華職棒樂天桃猿隊球員伙食傳出「斷崖式」下滑，今天周刊報導，球團裁撤原本的專屬廚師，改以熱炒店外燴、便當供餐，肉類份量不足，調味更是重油重鹹，而樂天球團對此回應，以與球員進行溝通，並研議改善餐點品質、加強品管。

猿隊原本有專屬廚師負責球員一日伙食，注重營養均衡頗受好評，然而今日周刊報導中指出，有不具名球員爆料，球團去年開始降低廚房成本，今年更開除廚師改與熱炒店合作、外帶便當等方式供應餐食。

球員抱怨，每天的四菜一湯內肉食份量少的可憐，不符合運動員營養需求，更曾在餐點中發現不明塑膠片，感嘆球團只顧省錢，完全忽略第一線戰力的感受，盼球團應盡到責任，給予球員最基本的尊重和照顧。

樂天球團回應，針對球員伙食供應的意見，球團理解目前飲食未滿足需求。球團日前接收到意見回饋後，已經與球員進行溝通、了解需求，並與相關單位研議改善餐點品質與營養、要求加強品管，未來將會與球員保持溝通，持續改善調整以符合球員需求。

中華職棒 樂天桃猿

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