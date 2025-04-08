中職／曾昱磬生涯首轟助雄鷹搶勝 獅隊吞4連敗

台鋼雄鷹隊今天團隊僅敲3安但得分有效率，5局下單局2個四死球、2安攻勢串聯攻下3分，7局下曾昱磬超前陽春砲、為中職生涯首轟，率隊以4比3擊敗統一獅、獅隊吞下4連敗。

雄鷹隊今天在主場澄清湖棒球場迎戰統一7-ELEVEn獅隊，雄鷹隊派出投手陳柏清先發，陳柏清2局上有狀況，先四壞保送胡金龍，1人出局後被林培緯敲出安打，2人出局後再被陳重羽敲出二壘打失掉2分，但及時回穩、沒有多掉分數。

雄鷹隊前3局受制於獅隊先發投手蒙德茲（YohanderMendez）沒能拿下分數，4局下把握蒙德茲控球不穩機會，靠著四壞保送、觸身球保送，張肇元二壘打先追1分，再靠著野手選擇跑回第2分，杜家明補上安打，送回球隊超前分。

獅隊7局上靠著林靖凱、陳傑憲、胡金龍接連安打攻占滿壘，林子豪敲出滾地球形成雙殺，但也替球隊送回追平分。

獅隊二壘手林靖凱去年5月8日因為滑壘左膝前十字韌帶撕裂、整季報銷，今天睽違335天回到一軍出賽，先發打2棒、守二壘，第4打席敲出回歸後首安。

雄鷹隊7局下2人出局後，曾昱磬從獅隊後援投手王鏡銘手中敲出超前比數陽春砲，也是個人生涯首轟；曾昱磬今天2打數敲出1轟、為勝利打點，獲選單場MVP。

曾昱磬接受主場MVP訪問時表示，很開心關鍵時刻能敲出全壘打，也謝謝總教練洪一中給機會，讓他可以在場上表現自己。曾昱磬5日敲出生涯首安，今天首轟出爐，他表示，首安、首轟只是開始，會平常心面對接下來每一場比賽。