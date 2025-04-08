中職／桃猿雙盜壘搶分成功是商業機密 賞悍將4連敗落居墊底

桃園棒球場表訂開幕戰在3月30日因雨泡湯，今天終於迎接首場賽事登場，樂天桃猿隊攻勢串聯，終場以6：3擊敗富邦悍將隊；悍將吞下4連敗，加上同日台鋼雄鷹隊以4：3擊敗統一獅隊，悍將戰績2勝5敗跌落墊底。

悍將由張奕先發6局被敲9安打、失6分（責失4分），危機不斷，首局兩出局後被林子偉掃出三壘打，原有機會安全下庄，林泓育打向三壘方向的滾地球，董子恩發生接球失誤，先讓猿隊開張分數，林智平二壘打再挹注1分打點。

猿隊第3局攻勢再起，林立、林子偉敲安攻占一、三壘，捕手戴培峰傳二壘抓啟動的林子偉，沒抓到出局數，林立也成功溜回本壘，猿隊雙盜壘成功再添1分。第5局則由陳晨威內野安打加盜壘站上得點圈，林立補上安打，攻下猿隊的第4分，第6局再出現3支安打串連攻下2分，擴大為6：1領先。

猿隊由洋投威能帝先發，投6.1局共用99球，被敲7安打、失3分（責失2分），第7局留下一、二壘有人危機，呂詠臻登板面對代打林哲瑄，讓他敲出三壘方向滾地球形成雙殺。

猿隊教頭古久保健二指出，威能帝比賽前狀況不是最好狀況，「身體有點沉重、放不太開，但他還是有發揮原本水準，真的很努力。」他也提到，此役打線有發揮，在有得分機會的場次出現長打，是前幾場比較少見的。