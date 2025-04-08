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中職／威能帝6.1局好投奪MVP 助樂天擊敗富邦

攝影中心／ 記者季相儒／桃園即時報導
樂天桃猿隊先發投手威能帝主投6.1局失3分（2分自責分）奪下勝投並獲得單場MVP。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手威能帝主投6.1局失3分（2分自責分）奪下勝投並獲得單場MVP。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊今天在桃園主場出戰來訪的富邦悍將隊，樂天桃猿派出洋將威能帝先發對上富邦悍將隊的張奕，先發投手威能帝主投6.1局失3分（2分自責分）奪下勝投並獲得單場MVP，張奕主投6局失6分（4分自責分）吞敗。

1局下樂天桃猿隊林泓育擊出三壘方向滾地球造成失誤，讓三壘跑者林子偉回本壘得分，林智平擊出1分打點二壘安打；3局下樂天桃猿隊三壘跑者林立雙盜壘回本壘得分；4局上富邦悍將隊孔念恩擊出內野滾地球讓三壘跑者張育成回本壘得分；5局下樂天桃猿隊林立擊出1分打點安打；6局下樂天桃猿隊梁家榮擊出1分打點二壘安打，宋嘉翔擊出1分打點安打；7局上富邦悍將隊孔念恩擊出1分打點三壘安打，陳真擊出外野高飛犧牲打送回1分；終場樂天桃猿隊以6：3擊敗來訪的富邦悍將隊。

6局下樂天桃猿隊梁家榮擊出二壘安打，送回一壘跑者林泓育。記者季相儒／攝影
6局下樂天桃猿隊梁家榮擊出二壘安打，送回一壘跑者林泓育。記者季相儒／攝影
6局下樂天桃猿隊宋嘉翔擊出安打，送回二壘跑者梁家榮。記者季相儒／攝影
6局下樂天桃猿隊宋嘉翔擊出安打，送回二壘跑者梁家榮。記者季相儒／攝影
終場樂天桃猿隊以6：3擊敗來訪的富邦悍將隊。記者季相儒／攝影
終場樂天桃猿隊以6：3擊敗來訪的富邦悍將隊。記者季相儒／攝影
7局上富邦悍將隊孔念恩擊出1分打點三壘安打。記者季相儒／攝影
7局上富邦悍將隊孔念恩擊出1分打點三壘安打。記者季相儒／攝影
6局下樂天桃猿隊宋嘉翔擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
6局下樂天桃猿隊宋嘉翔擊出1分打點安打。記者季相儒／攝影
6局下樂天桃猿隊梁家榮擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
6局下樂天桃猿隊梁家榮擊出1分打點二壘安打。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手威能帝主投6.1局失3分（2分自責分）奪下勝投並獲得單場MVP。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊先發投手威能帝主投6.1局失3分（2分自責分）奪下勝投並獲得單場MVP。記者季相儒／攝影
9局上樂天桃猿隊陳柏豪關門成功守住勝利。記者季相儒／攝影
9局上樂天桃猿隊陳柏豪關門成功守住勝利。記者季相儒／攝影

富邦悍將 樂天桃猿

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