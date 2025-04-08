中職／股市崩跌今天看到買點 林哲瑄謹慎操作：睡得著比較重要

美國總統川普對等關稅引發全球金融市場動盪，兩岸三地股市昨在清明連假後跳水補跌，股民們叫苦連天，富邦悍將隊林哲瑄也很有感，暢聊股市情勢同時，不忘建議有興趣的學弟可以先從定期定額入手，推薦指數型股票基金富邦台50（006208）。

林哲瑄在悍將官網上給悍將家人的一句話，寫著：「祝大家一切順利、股票長紅」，正值股市雪崩式下滑之際，今天賽前也被問到此事。

林哲瑄透露，上禮拜看美股的盤就感覺怪怪的，知道周一一定是全面跌停，因此上禮拜已經先把台股清掉了，果然一開盤就知道「下課」了，但定期定額還是套牢虧損，他持有美股也是虧損。

他自己今天有買一些，林哲瑄分析說：「今天有出一點成交量有出來，昨天成交量比較低一點，融資還沒有被殺完，雖然說今天不能保證最低，但是是一個買點。」是否鼓勵在此時進場？他說：「也不能說鼓勵大家進場，畢竟也是滿恐慌的。」但他也坦言，現在確實是個買點，「再看看吧！川普翻來覆去的，你也不知道他在出什麼牌，就是逢低在佈局，因為不可能全部空手，如果又反彈，要追就很難。」

一席訪問猶如股神現身桃園棒球場現場分析，林哲瑄說：「也不是分析，有在買的人都知道。」他提到自己目前的操作，仍有留部分現金，因為還是會擔心繼續跌，相對低的就慢慢買、不要一次all in，這樣壓力太大。

他強調玩股票還是要睡得著比較重要，「昨天睡了8小時，還不錯，就代表還OK，說不定未來半年後會感謝今天的自己。」