中職／「上去就不要下來了」 張育成盼鄭宗哲一直留在最舒適的地方

鄭宗哲成為史上第18位升上大聯盟的台灣選手，若以台灣野手來看僅是第6人，身為前輩的張育成、林子偉都說，早就看好他可以上大聯盟，對他的第一印象不約而同指向超乎身材的力量。

過往5位大聯盟台灣野手，依序是陳金鋒、胡金龍、林哲瑄、林子偉、張育成，成就最高要屬張育成，以235場出賽保有台灣選手（包括投手、野手）最多出賽紀錄，敲出121支安打、20轟、79分打點。

除了陳金鋒升上大聯盟時是24歲外，其餘4人都是23歲摸到大聯盟，鄭宗哲如今也以23歲之齡升上大聯盟。

「終於！」張育成表示，「畢竟這是我們出國的第一目標，他已經達成他的第一個目標，往後還有很多目標要去達成，祝福他，希望他一直留在最舒適的地方，享受每場比賽、每個moment，上去就不要下來了，因為真的差滿多。」

談到對鄭宗哲的第一印象，張育成認為是與他身材不相符的力量，「大家都覺得他身材很小，但他的力量超乎他的身材。」他說鄭宗哲有能力一直留在上面，「希望他展現自己能力就好，屬於他的時間到了。」

林子偉也說，早就看好鄭宗哲很有機會站上大聯盟，「不要看他這麼小隻，他是有力量、速度也滿快，從他簽去美國後，就覺得他可以上大聯盟。」被問到想給他的建議，林子偉表示，希望他保持在小聯盟持續在做的事就好，不要想太多，不管有沒有先發都時時準備好。