中職／盼范國宸在二軍有思考 鋒總：要想辦法走出低潮

富邦悍將隊一壘手范國宸前天發生要命失誤、昨天與蔡佳諺一起被降下二軍，今天空缺升上孔念恩、高國麟，總教練陳金鋒表示，期盼他在二軍調整心態面對挑戰，思考如何突破低潮。

悍將6日在天母棒球場面對味全龍隊，洋投力亞士二局下、兩出局時，讓郭天信擊出一壘方向滾地球，但范國宸發生守備失誤，先讓龍隊跑回1分，延續攻勢的龍隊後續再有李凱威安打掃回2分，1個失誤讓悍將從本可全身而退到單局失血3分，范國宸隨後也被換下場，昨天已在異動中降下二軍，最快要到17日才能回歸前線。

范國宸本季在打擊區上也還在找手感，出賽6場，累積19打數敲出4安打，打擊率只有2成11。

對於降下范國宸，陳金鋒表示：「他去年經過一年低潮，要想辦法走出低潮，鼓勵他、引導他，希望他下去好好調整，把心態調整好面對這些挑戰，怎麼走出來、怎麼突破這些問題，需要他好好去思考。」

悍將升上的兩名野手，孔念恩本季在二軍11打數敲出5安打、打擊率4成55，高國麟則是6打數尚未敲安打。

陳金鋒表示，高國麟春訓時有不舒服，現在已經沒有問題。孔念恩稍微有調整打擊動作，尋找自己舒適的方式。