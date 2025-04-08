聽新聞
0:00 / 0:00
中職／盼范國宸在二軍有思考 鋒總：要想辦法走出低潮
富邦悍將隊一壘手范國宸前天發生要命失誤、昨天與蔡佳諺一起被降下二軍，今天空缺升上孔念恩、高國麟，總教練陳金鋒表示，期盼他在二軍調整心態面對挑戰，思考如何突破低潮。
悍將6日在天母棒球場面對味全龍隊，洋投力亞士二局下、兩出局時，讓郭天信擊出一壘方向滾地球，但范國宸發生守備失誤，先讓龍隊跑回1分，延續攻勢的龍隊後續再有李凱威安打掃回2分，1個失誤讓悍將從本可全身而退到單局失血3分，范國宸隨後也被換下場，昨天已在異動中降下二軍，最快要到17日才能回歸前線。
范國宸本季在打擊區上也還在找手感，出賽6場，累積19打數敲出4安打，打擊率只有2成11。
對於降下范國宸，陳金鋒表示：「他去年經過一年低潮，要想辦法走出低潮，鼓勵他、引導他，希望他下去好好調整，把心態調整好面對這些挑戰，怎麼走出來、怎麼突破這些問題，需要他好好去思考。」
悍將升上的兩名野手，孔念恩本季在二軍11打數敲出5安打、打擊率4成55，高國麟則是6打數尚未敲安打。
陳金鋒表示，高國麟春訓時有不舒服，現在已經沒有問題。孔念恩稍微有調整打擊動作，尋找自己舒適的方式。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言