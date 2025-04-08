快訊

掃拖機器人「聰明伸手臂」！石頭科技新品Saro Z70夾擊障礙物、F25 ACE Combo五合一洗地機1組掃全屋

台股連日重挫…高關稅風暴衝擊下「要跌多久」？法人曝關鍵

川普關稅核心是台灣？外媒：重塑秩序代價 勝過大陸犯台摧毀一切

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林承飛手指傷勢尚未恢復訓練 余德龍續扛游擊

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊林承飛。本報資料照片
樂天桃猿隊林承飛。本報資料照片

樂天桃猿隊內野手林承飛開季消失於一、二軍賽場，總教練古久保健二今天釋疑，他在前陣子手指稍微受傷，目前尚未恢復訓練。

猿隊目前一軍僅一位正牌游擊手馬傑森，開季連4場先發後，前一戰則由36歲工具人余德龍扛起這個位置，今天由余德龍繼續擔任先發游擊手。

古久保健二表示，馬傑森前幾場守備miss比較多，余德龍前一場有3安打，讓狀況好的選手先上。

值得注意的是，林承飛在官辦熱身賽還有出賽7場，合計18打席、14打數敲出4安打，打擊率2成14，但球季開打後在一軍、二軍比賽都未見出賽蹤影，狀況成疑。

古久保健二表示，承飛前陣子右手手指有點受傷，雖然沒到很嚴重，但開季之前無法揮棒，目前也還未恢復練習。

猿隊今天才要迎接主場首戰，古久保健二表示，「畢竟是我們的主場，氛圍也會不一樣，對選手來說，他們的節奏應該是可以更平穩一點下場比賽。」

余德龍 古久保健二 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／韓星大巨蛋開唱+1 味全龍416邀Gyubin開球加賽後演出

MLB／海盜教頭點缺游擊替補他最適合 鄭宗哲上大聯盟獻給生日的太太

中職／猿隊揮別客場陰霾迎接桃園首戰 張奕前進敵營拚第2勝

中職／開季前18戰超過21萬人捧場 悍將人氣只輸兄弟暫居第2

相關新聞

中職／盼范國宸在二軍有思考 鋒總：要想辦法走出低潮

富邦悍將隊一壘手范國宸前天發生要命失誤、昨天與蔡佳諺一起被降下二軍，今天空缺升上孔念恩、高國麟，總教練陳金鋒表示，期盼他...

中職／銳歐9日二軍登板 悍將本周有無洋將輪替討論中

富邦悍將隊洋投銳歐本周是否有升上一軍的計畫？總教練陳金鋒表示，還在討論，他明天仍會在二軍登板，先調整到先發投球數。

棒球／新北凱撒棒球隊 7日正式亮相

「新北凱撒棒球隊」7日正式亮相，新北市長侯友宜及凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道身穿「新北凱撒棒球隊」球衣，強強聯手，力求在今年全國成棒甲組春季聯賽及爆米花聯盟再創佳績，侯友宜市長邀請球迷朋友一起加入應援

中職／普門前後代游擊 馬傑森看鄭宗哲圓夢為他驕傲

鄭宗哲今天升上大聯盟，繼張育成後再有台灣野手前進最高殿堂，他也成為普門高中第一人，小一屆的學弟馬傑森今天得知消息後透過I...

中職／林承飛手指傷勢尚未恢復訓練 余德龍續扛游擊

樂天桃猿隊內野手林承飛開季消失於一、二軍賽場，總教練古久保健二今天釋疑，他在前陣子手指稍微受傷，目前尚未恢復訓練。

中職／韓星大巨蛋開唱+1 味全龍416邀Gyubin開球加賽後演出

台北大巨蛋繼去年8月泫雅在職棒賽後演出，以及今年3月少女時代隊長太妍演唱會後，味全龍隊今天宣布於4月16日大巨蛋主場賽事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。