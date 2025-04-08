中職／林承飛手指傷勢尚未恢復訓練 余德龍續扛游擊

樂天桃猿隊內野手林承飛開季消失於一、二軍賽場，總教練古久保健二今天釋疑，他在前陣子手指稍微受傷，目前尚未恢復訓練。

猿隊目前一軍僅一位正牌游擊手馬傑森，開季連4場先發後，前一戰則由36歲工具人余德龍扛起這個位置，今天由余德龍繼續擔任先發游擊手。

古久保健二表示，馬傑森前幾場守備miss比較多，余德龍前一場有3安打，讓狀況好的選手先上。

值得注意的是，林承飛在官辦熱身賽還有出賽7場，合計18打席、14打數敲出4安打，打擊率2成14，但球季開打後在一軍、二軍比賽都未見出賽蹤影，狀況成疑。

古久保健二表示，承飛前陣子右手手指有點受傷，雖然沒到很嚴重，但開季之前無法揮棒，目前也還未恢復練習。

猿隊今天才要迎接主場首戰，古久保健二表示，「畢竟是我們的主場，氛圍也會不一樣，對選手來說，他們的節奏應該是可以更平穩一點下場比賽。」