中職／韓星大巨蛋開唱+1 味全龍416邀Gyubin開球加賽後演出

台北大巨蛋繼去年8月泫雅在職棒賽後演出，以及今年3月少女時代隊長太妍演唱會後，味全龍隊今天宣布於4月16日大巨蛋主場賽事，邀請去年爆紅至今、剛滿18歲的少女歌手Gyubin（朴珪斌）賽後演唱，並將成為中華職棒史上首位擔任開球嘉賓的韓流明星。

Gyubin從小學起就開始Youtuber活動，與妹妹一起翻唱Red Velvet《Psycho》，超過600萬人次觀看，逐漸累積人氣，去年1月17日正式出道單曲《Really Like You》一砲而紅，在Youtube音源、MV累計超過1200萬點閱，Instagram、TikTok上更受歡迎，在K Pop界被稱為最強高中生，7月也曾因音樂祭來台獻唱，如今更成為史上首位替CPBL開球韓國藝人。

除歌手活動外，Gyubin去年更與eSIM品牌DJB推出聯名商品，與台灣結下深厚緣分。再次造訪臺灣，除了開球，她也表示，想再次品嘗去年留下深刻印象的正宗珍珠奶茶、雞排，以及最喜愛的魚類料理、滷肉飯等美食。