繼射箭、女壘隊 凱薩再冠名新北成棒隊「強強聯手」

繼冠名射箭、女壘隊，凱薩飯店集團今再度冠名新北成棒隊，為新北凱薩棒球隊。新北市長侯友宜說，新北成棒任務向上培育球員成為國家隊，向下扎根基層，2021年起已有24人入選國家隊，市府與凱薩強強聯手，未來精彩可期。

侯友宜表示，新北市棒球隊2009年成軍，任務是培育球員向上成為國家隊，向下扎根基層鞏固新北棒球基底，2021年起已有24人入選國家隊，且其中有2位選手，如陳晨威、吳俊瑋，在去年12強世界棒球賽都是關鍵人物；凱撒飯店集團董事長林鴻道說，將持續支持新北棒球發展，穩固基礎、培育菁英，新北凱撒棒球隊以「深耕在地、新北奪冠」為目標，展現活力，培養更多新北好手。