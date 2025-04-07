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繼射箭、女壘隊 凱薩再冠名新北成棒隊「強強聯手」

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
繼冠名射箭、女壘隊，凱薩飯店集團今再度冠名新北成棒隊，為新北凱薩棒球隊。記者劉懿萱／攝影
繼冠名射箭、女壘隊，凱薩飯店集團今再度冠名新北成棒隊，為新北凱薩棒球隊。記者劉懿萱／攝影

繼冠名射箭、女壘隊，凱薩飯店集團今再度冠名新北成棒隊，為新北凱薩棒球隊。新北市長侯友宜說，新北成棒任務向上培育球員成為國家隊，向下扎根基層，2021年起已有24人入選國家隊，市府與凱薩強強聯手，未來精彩可期。

侯友宜表示，新北市棒球隊2009年成軍，任務是培育球員向上成為國家隊，向下扎根基層鞏固新北棒球基底，2021年起已有24人入選國家隊，且其中有2位選手，如陳晨威、吳俊瑋，在去年12強世界棒球賽都是關鍵人物；凱撒飯店集團董事長林鴻道說，將持續支持新北棒球發展，穩固基礎、培育菁英，新北凱撒棒球隊以「深耕在地、新北奪冠」為目標，展現活力，培養更多新北好手。

體育局補充，全國成棒甲組春季聯賽已於3月26日開打，今年共11支社會隊、20支大學隊參賽，新北凱撒將與台北興富發、合作金庫、台電、台壽霸龍等10支社會隊爭取4張進入8強的門票，決賽將於5月6日登場；另外2025雙北世界壯年運動會5月即將登場，邀請大家一起進場為選手加油「挑戰世壯運．協力挺棒球」。

繼冠名射箭、女壘隊，凱薩飯店集團今再度冠名新北成棒隊，為新北凱薩棒球隊。記者劉懿萱／攝影
繼冠名射箭、女壘隊，凱薩飯店集團今再度冠名新北成棒隊，為新北凱薩棒球隊。記者劉懿萱／攝影

林鴻道 棒球 陳晨威

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