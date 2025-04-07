中職／悍將對龍3連戰遭橫掃 范國宸昨天失誤今天降二軍

富邦悍將隊昨天在天母球場不敵味全龍隊，3連戰遭橫掃，戰績掉到2勝4敗，今天異動球員名單，將兩名野手范國宸、蔡佳諺下放二軍。

昨天比賽2局下2出局，范國宸在一壘接滾地球發生失誤，不但讓三壘跑者得分，龍隊也延續攻勢，這半局攻下3分奠定勝基，張育成3局下接替守備，悍將終場0：7落敗。

范國宸本季出賽6場，19次打數4支安打、打擊率2成11，只有1分打點，未有全壘打紀錄；蔡佳諺出賽4場9打數1安打、打擊率1成11，攻下兩分打點。

統一獅隊投手林詔恩，昨天對中信兄弟隊先發3局，被揮出4支安打、出現3次保送，失3分無關勝敗，獅隊終場6：7落敗，3連戰被橫掃，林詔恩今天也被降到二軍。