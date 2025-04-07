中職／猿隊揮別客場陰霾迎接桃園首戰 張奕前進敵營拚第2勝
中華職棒本季賽事邁入第3周，樂天桃猿隊明天將首次擔任主隊，在桃園球場迎戰富邦悍將隊，進行2連戰首戰，也是兩隊本季首次交手，分別推出威能帝、張奕登板先發。
猿隊3月30日對味全龍隊之戰因雨延賽，連續兩年主場開幕戰泡湯，上周作客台南、高雄澄清湖球場，先後對決統一獅、台鋼雄鷹隊吞下4連敗，昨天才擊敗雄鷹拿到本季首勝。
猿隊目前排名墊底，明起單周5戰都在桃園球場出賽，分別和悍將、中信兄弟隊交手，威能帝扛起首戰先發任務，他在2日對獅隊之戰投7局，被揮出7局、失3分無關勝敗，明天在主場爭取本季首勝。
威能帝生涯對戰悍將8場，合計48局失18分，其中13分自責，戰績5勝1敗、防禦率2.44。
張奕加盟悍將第2季改當先發投手，4月2日對中信兄弟隊投5.1局被揮出6支安打，飆出7次三振，失3分（2分自責）奪勝；他在去年對猿隊後援4場，合計4.2局失6分，其中4分自責，戰績2敗、防禦率7.71。
台鋼雄鷹隊明天在高雄澄清湖球場迎戰統一獅隊，陳柏清、蒙德茲先發對決，獅隊開季4連勝紀錄包括3月30日台南首戰6：3擊敗雄鷹，接下來對中信兄弟隊3連戰遭橫掃。
udn瘋運動有IG了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言