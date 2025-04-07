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中職／猿隊揮別客場陰霾迎接桃園首戰 張奕前進敵營拚第2勝

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
富邦悍將隊投手張奕明天登板先發。本報資料照片
富邦悍將隊投手張奕明天登板先發。本報資料照片

中華職棒本季賽事邁入第3周，樂天桃猿隊明天將首次擔任主隊，在桃園球場迎戰富邦悍將隊，進行2連戰首戰，也是兩隊本季首次交手，分別推出威能帝、張奕登板先發。

猿隊3月30日對味全龍隊之戰因雨延賽，連續兩年主場開幕戰泡湯，上周作客台南、高雄澄清湖球場，先後對決統一獅、台鋼雄鷹隊吞下4連敗，昨天才擊敗雄鷹拿到本季首勝。

猿隊目前排名墊底，明起單周5戰都在桃園球場出賽，分別和悍將、中信兄弟隊交手，威能帝扛起首戰先發任務，他在2日對獅隊之戰投7局，被揮出7局、失3分無關勝敗，明天在主場爭取本季首勝。

威能帝生涯對戰悍將8場，合計48局失18分，其中13分自責，戰績5勝1敗、防禦率2.44。

張奕加盟悍將第2季改當先發投手，4月2日對中信兄弟隊投5.1局被揮出6支安打，飆出7次三振，失3分（2分自責）奪勝；他在去年對猿隊後援4場，合計4.2局失6分，其中4分自責，戰績2敗、防禦率7.71。

台鋼雄鷹隊明天在高雄澄清湖球場迎戰統一獅隊，陳柏清、蒙德茲先發對決，獅隊開季4連勝紀錄包括3月30日台南首戰6：3擊敗雄鷹，接下來對中信兄弟隊3連戰遭橫掃。

中信兄弟 台鋼雄鷹 威能帝

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