中職／「初戀系代表」金娜妍又來了 15、16日在大巨蛋亮相

味全龍隊將於15、16日在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿隊，特別邀請南韓職棒韓華鷹隊人氣啦啦隊成員金娜妍親臨應援。

龍隊公布相關訊息如下：

為迎接本季首次於台北大巨蛋舉辦的主場系列賽，味全龍隊特別於4月15、16日邀請韓華鷹隊當紅啦啦隊成員金娜妍蒞臨現場，聯手味全龍專屬啦啦隊「小龍女」，為主場球迷帶來熱情洋溢的應援演出。

金娜妍去年加入韓華鷹啦啦隊，憑藉甜美清新的外貌與充滿活力的舞台表現，迅速在南韓累積高人氣，自然親切的笑容被譽為「初戀系代表」，加上扎實的舞蹈實力與極具感染力的舞台魅力，擄獲大批粉絲喜愛。

她曾在世界棒球經典賽資格賽期間，作為「CLASSIC STARS」啦啦隊成員參與活動，展現亮眼應援實力，受到台灣球迷廣泛關注與熱情支持。

金娜妍上周前往天母球場觀賽，深刻體驗味全龍球迷的熱情應援文化與友善氛圍，相當期待再度於大巨蛋登場應援，誠摯邀請球迷共同進場觀賽，盼能為龍隊奪下主場勝利。

設籍台北市民眾，可於味全龍官方售票網預購大巨蛋平日主場賽事之「半票」票種，並於觀賽當日出示有效身分證件驗證後，即可憑票入場（每張證件限購一張優惠票）。此優惠僅適用於網路預購，現場恕不提供優惠購票與退換票服務。

凡於平日大巨蛋場次現場購買四張全票（含）以上，即可獲得「啤酒一手折價券」乙張。憑券可於場內「狂龍廚房」以優惠價50元加購6罐罐裝啤酒，平均每罐僅約10元。

購票相關資訊請至味全龍官方售票網：https://pse.is/79mpvz