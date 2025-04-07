快訊

朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／「初戀系代表」金娜妍又來了 15、16日在大巨蛋亮相

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
南韓職棒韓華鷹隊啦啦隊成員金娜妍。圖／味全龍隊提供
南韓職棒韓華鷹隊啦啦隊成員金娜妍。圖／味全龍隊提供

味全龍隊將於15、16日在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿隊，特別邀請南韓職棒韓華鷹隊人氣啦啦隊成員金娜妍親臨應援。

龍隊公布相關訊息如下：

為迎接本季首次於台北大巨蛋舉辦的主場系列賽，味全龍隊特別於4月15、16日邀請韓華鷹隊當紅啦啦隊成員金娜妍蒞臨現場，聯手味全龍專屬啦啦隊「小龍女」，為主場球迷帶來熱情洋溢的應援演出。

金娜妍去年加入韓華鷹啦啦隊，憑藉甜美清新的外貌與充滿活力的舞台表現，迅速在南韓累積高人氣，自然親切的笑容被譽為「初戀系代表」，加上扎實的舞蹈實力與極具感染力的舞台魅力，擄獲大批粉絲喜愛。

她曾在世界棒球經典賽資格賽期間，作為「CLASSIC STARS」啦啦隊成員參與活動，展現亮眼應援實力，受到台灣球迷廣泛關注與熱情支持。

金娜妍上周前往天母球場觀賽，深刻體驗味全龍球迷的熱情應援文化與友善氛圍，相當期待再度於大巨蛋登場應援，誠摯邀請球迷共同進場觀賽，盼能為龍隊奪下主場勝利。

設籍台北市民眾，可於味全龍官方售票網預購大巨蛋平日主場賽事之「半票」票種，並於觀賽當日出示有效身分證件驗證後，即可憑票入場（每張證件限購一張優惠票）。此優惠僅適用於網路預購，現場恕不提供優惠購票與退換票服務。

凡於平日大巨蛋場次現場購買四張全票（含）以上，即可獲得「啤酒一手折價券」乙張。憑券可於場內「狂龍廚房」以優惠價50元加購6罐罐裝啤酒，平均每罐僅約10元。

購票相關資訊請至味全龍官方售票網：https://pse.is/79mpvz

味全龍 啦啦隊 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／開季前18戰超過21萬人捧場 悍將人氣只輸兄弟暫居第2

CITROËN BERLINGO XTR長軸七人座登場 味全龍四將站台

中職／「小胖」林育羣來了 13日台北大巨蛋獅龍戰亮相

中職／渡邊久信、石井丈裕本周來台 千田愛紗為獅隊開球

相關新聞

中職／開季前18戰超過21萬人捧場 悍將人氣只輸兄弟暫居第2

中華職棒開季前兩周進行18場比賽，全台6座球場一共湧進21萬4928人次觀戰，單場平均11940人，若能持續維持熱度，有...

中職／悍將對龍3連戰遭橫掃 范國宸昨天失誤今天降二軍

富邦悍將隊昨天在天母球場不敵味全龍隊，3連戰遭橫掃，戰績掉到2勝4敗，今天異動球員名單，將兩名野手范國宸、蔡佳諺下放二軍...

中職／猿隊揮別客場陰霾迎接桃園首戰 張奕前進敵營拚第2勝

中華職棒本季賽事邁入第3周，樂天桃猿隊明天將首次擔任主隊，在桃園球場迎戰富邦悍將隊，進行2連戰首戰，也是兩隊本季首次交手...

中職／「初戀系代表」金娜妍又來了 15、16日在大巨蛋亮相

味全龍隊將於15、16日在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿隊，特別邀請南韓職棒韓華鷹隊人氣啦啦隊成員金娜妍親臨應援。

棒球／蔡明堂鼓吹已有新北2隊何不多1隊 凱撒飯店冠名新北棒球隊

新北棒球隊全新冠名「新北凱撒棒球隊」，今天在記者會上正式亮相，新北市長侯友宜及凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道身穿「新北凱撒...

中職／「小胖」林育羣來了 13日台北大巨蛋獅龍戰亮相

統一獅隊本周將在台北大巨蛋擔任主隊，對味全龍隊進行3連戰，歌手「小胖」林育羣最後一戰賽前表演，當天開球儀式也會擔任打擊嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。