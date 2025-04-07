中職／開季前18戰超過21萬人捧場 悍將人氣只輸兄弟暫居第2
中華職棒開季前兩周進行18場比賽，全台6座球場一共湧進21萬4928人次觀戰，單場平均11940人，若能持續維持熱度，有機會挑戰中職開打36年首次單季300萬人次紀錄。
中信兄弟、統一獅隊3月29日在台北大巨蛋進行開幕戰，吸引爆滿40000人觀戰，截至昨天台中洲際球場象、獅之戰為止，開季前18戰有8場比賽進場人數破萬，獅隊4月2日在台南球場迎戰樂天桃隊是球迷最少的一戰，也有6024人捧場，新球季人氣確實不錯。
中職史上只有4次單季單場平均人數超過6000人，去年7684人寫下空前紀錄，以這個數字做比較，今年平均數多了4256人，成長幅度約是55%。
台北大巨蛋本季安排52場比賽，6隊都安排主場賽事，兄弟在開幕周兩戰吸引57148人，仍是人氣最旺的球場，台中洲際、新莊、高雄澄清湖球場單場平均也破萬，天母、台南都達7700人以上。
兄弟目前5場主場比賽湧進96612人次、單場平均19322人，富邦悍將隊在新莊兩戰22419人次，包括4月3日11600人滿場（聯盟本季第2場滿場），單場平均11209人排名第2，Fubon Angels啦啦隊「韓籍三本柱」李珠珢、李雅英、南珉貞人氣超旺，為票房加分不少。
中職從去年起例行賽增至360場，整季276萬6386人進場，史上首次突破200萬大關，今年若要達到300萬人次里程碑，單場平均必須8334人以上。
猿隊是本季唯一還未在主場出賽的球隊，明、後天將在桃園球場和悍將隊交手，11日起對兄弟展開3連戰，單周5場比賽都在桃園。
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