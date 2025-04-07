棒球／蔡明堂鼓吹已有新北2隊何不多1隊 凱撒飯店冠名新北棒球隊

新北棒球隊全新冠名「新北凱撒棒球隊」，今天在記者會上正式亮相，新北市長侯友宜及凱撒飯店連鎖集團董事長林鴻道身穿「新北凱撒棒球隊」球衣，強強聯手，力求在今年全國成棒甲組春季聯賽及爆米花聯盟再創佳績，侯友宜邀請球迷朋友一起加入應援行列，成為球隊最堅強的後盾。

侯友宜表示，新北市棒球隊98年成軍，任務就是拔尖固底，培育球員向上輸送成為國家隊，向下扎根基層鞏固新北棒球基底；從110年起已有24人次入選國家代表隊，其中2位選手（陳晨威、吳俊偉）在去年世界12強棒球賽都是關鍵人物；球隊總教練周宗志，曾是穀保家商的總教練，帶領U18中華隊奪冠，也培育出許多中華隊好手，在他的帶領下，球隊去年在2大盃賽（春季聯賽、爆米花聯盟）都創下隊史最佳戰績。

新北市三級棒球發展從興穀國小、二重國中到穀保家商，其中推手就是新北市棒球委員會主任委員蔡明堂，侯市長感謝蔡主委的耕耘付出，長年投入大量心力培育棒球人才，讓新北市的棒球體系更加完整，為許多優秀的選手打下堅實的基礎。

侯友宜特別感謝林鴻道董事長攜手新北市政府共同推展棒球運動，林董事長創立的宏道基金會，長期致力於推動台灣體育發展，支持許多優秀的運動選手，今天之後也將成為成棒隊堅定的支持力量，強強聯手，未來精采可期，新北凱撒棒球隊必定再創巔峰。

凱撒飯店集團董事長林鴻道表示，促成這次冠名的最大推手為蔡明堂，兩人是三重國中同學，一起出席母校校慶時，蔡明堂跟他說說：「你已經有新北女壘隊、新北射箭隊，為何不再多一支新北棒球隊。」一席話讓他心動。

林鴻道表示，凱撒飯店集團將持續支持新北棒球發展，穩固基礎、培育菁英，邀請市民一起為專屬城市球隊加油，提升市民認同感。「新北凱撒棒球隊」以「深耕在地、新北奪冠」為目標，展現活力，培養更多新北好手，共創體育城市新風貌。

新北凱撒棒球隊年度主視覺由隊長劉任傑帶領經歷無數賽事洗禮的戰士們，傳達「新北出擊」的球隊精神，為了城市，為了團隊，為了新北的棒球驕傲，不畏挑戰，勇敢向前，以最堅定的信念，迎戰每一場比賽。在2025賽季全力以赴，不論每一場、每一局、每一個play都要全力出擊，爭取勝利。

體育局補充，全國成棒甲組春季聯賽已於3月26日開打，今年共11支社會隊、20支大學隊參賽，新北凱撒將與台北興富發、合作金庫、台電、台壽霸龍等10支社會隊爭取4張進入8強的門票，決賽將於5月6日登場。另外，2025雙北世界壯年運動會5月即將登場，邀請大家一起進場為選手加油。