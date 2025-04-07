中職／「小胖」林育羣來了 13日台北大巨蛋獅龍戰亮相
統一獅隊本周將在台北大巨蛋擔任主隊，對味全龍隊進行3連戰，歌手「小胖」林育羣最後一戰賽前表演，當天開球儀式也會擔任打擊嘉賓。
獅隊今天公布相關訊息如下：
台日雙獅聯名主題日將於11日到13日首度在台北大巨蛋登場，除了邀請到日本職棒西武獅隊人氣吉祥物LEO、官方啦啦隊bluelegends、兩位退役名將渡邊久信、石井丈裕來台參與，13日賽前更邀請在日本也擁有高知名度的林育羣擔任表演嘉賓。
這是林育羣第2次受邀在台日雙獅賽前演出，更是首次在大巨蛋為棒球交流獻聲。
林育羣憑藉渾厚動人的歌聲，在台灣及日本擁有眾多粉絲，曾多次登上日本音樂節目，並推出多張專輯，展現驚人的演唱實力；他的歌聲細膩而充滿力量，無論是經典金曲還是動人抒情歌，都能觸動人心，1月受邀登上日本人氣音準挑戰音樂節目，再次用天籟美聲驚豔全場，雖未能完成10首挑戰，但在日本引起話題討論。
第2次參與台日雙獅聯名主題日，林育羣透容相當榮幸，尤其在球迷熱愛的大巨蛋演出，感到興奮不已，特別為這次活動精心準備，希望用歌聲點燃全場熱情，讓球迷在賽前就能感受滿滿的感動與期待。
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