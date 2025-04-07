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中職／渡邊久信、石井丈裕本周來台 千田愛紗為獅隊開球

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
日籍藝人千田愛紗應邀出席「台日雙獅交流」活動。圖／統一獅隊提供
日籍藝人千田愛紗應邀出席「台日雙獅交流」活動。圖／統一獅隊提供

統一獅隊本周將在台北大巨蛋擔任主隊，對味全龍隊進行3連戰，除了邀請日本職棒西武獅隊退役名將渡邊久信、石井丈裕出席活動，日籍藝人千田愛紗也會在12日賽前演出。

獅隊今天公布相關訊息如下：

統一獅隊與日本職棒西武獅隊「台日雙獅交流」今年邁入第10年的聯名合作，特別移師台北大巨蛋盛大慶祝，除了渡邊久信、石井丈裕為活動站台，12日賽前也邀請在台灣發展多年的日籍藝人千田愛紗擔任表演嘉賓。

千田愛紗自出道以來，以充滿活力的舞台魅力與精湛歌唱實力深受粉絲喜愛，從女子團體成員到人氣嘻哈團體的主唱，豐富多元的表演風格及成績有目共睹，近期更跨足日語教學領域，希望能讓喜愛日本文化的粉絲在接觸日文時，可以更輕鬆地學習。

愛紗12日將擔任開球儀式的打擊嘉賓，她表示，能夠參與這場跨國棒球交流，與球迷一同感受運動與音樂的熱情是難得體驗，已經準備好最熱情的演出，希望大家能夠好好期待。

日本職棒 統一獅 西武獅

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