中職／詹子賢致勝安、伍立辰首救援 兄弟3連戰橫掃獅隊

中信兄弟隊展現台中主場優勢，今天在洲際球場對統一獅隊之戰，雙方三度打成平手，兄弟8局下靠詹子賢關鍵安打攻下致勝分，終場7：6獲勝，3連戰橫掃獅隊。

獅隊2局上展開首波攻勢，陳聖平、陳重廷、朱迦恩先後安打攻下兩分；兄弟2局下立刻反擊，王政順獲保送後，江坤宇犧牲觸擊，詹子賢安打扳回一城，接著高宇杰、張志豪安打攻下兩分，反以3：2超前。

獅隊林安可生涯500場出賽，成為聯盟史上第156人，3局上從兄弟先發投手盧孟揚的手中轟出陽春砲，本季第3支全壘打追平比數。

兄弟5局下攻勢再起，面對獅隊第2任投手姚杰宏，雖然張志豪、宋晟睿連遭三振，但接下來4名打者串聯，王威晨、許基宏都揮出二壘打攻下1分，王政順、江坤宇追加安打，各有1分打點，取得3分領先。

兩隊打完7局比數不變，兄弟8局上推出第4任投手李振昌，被獅隊逮到機會，陳聖平獲保送，林岱安揮出安打，剛好是中職史上第17萬安紀錄，林子豪代打揮出3分砲，本季首轟追成6：6平手。

兄弟8局下面對獅隊第5任投手黃竣彥，1出局後王政順獲保送，再靠江坤宇內野滾地球攻占二壘， 詹子賢安打攻下超前分，終場以1分之差險勝，李振昌意外奪勝，伍立辰9局上成功關門，奪下生涯第1場救援成功。