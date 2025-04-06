中職／林立3分砲助猿本季首勝 未遭雄鷹橫掃終止開季4連敗

樂天桃猿隊作客高雄澄清湖球場，今天對台鋼雄鷹隊進行3連戰最後一戰，林立7局上轟出致勝3分砲，領軍5：2獲勝，獲選單場MVP，猿隊終於拿到新球季首勝，終止開季4連敗。

猿隊全場三波攻勢都和林立有關，5打數3安打、攻下4分打點、跑回兩分，最近連續4場比賽至少單場2安、近兩戰都開轟，而且跨季連續15場安打、連續22場上壘。

猿隊1局上靠林立、林泓育、林智平安打串聯攻下全場第1分，2局上再靠余德龍、陳晨威、林立連續安打攻下1分，以2：0領先，

雄鷹3局下反攻，王博玄轟出陽春砲，本季首轟、也是生涯第2轟扳回一城，5局下林家鋐獲保送，再靠紀慶然犧牲觸擊、曾子祐安打推進三壘，接著王博玄高飛犧牲打追成2：2平手。

兩隊打完前6局比數不變，7局上猿隊攻勢再起，余德龍、陳晨威連續安打後，林立轟出3分全壘打，本季第2轟幫助球隊再度取得領先，一路領先到比賽結束。

猿隊洋投魔神樂本季初登板，先發7局被揮出5支安打、出現兩次保送、失兩分，優質表現奪下首勝。

雄鷹先發投手江承諺投5局，被揮出8支安打、失兩分，陳宇宏中繼兩局，被林立轟出3分砲吞下本季首敗。

雄鷹8局下面對猿隊第2任投手陳冠宇，靠兩支安打、1次保送攻占滿壘，當時1出局；猿隊推出王志煊解危，讓魔鷹揮出雙殺，雄鷹大好得分機會消失。

雄鷹9局下無法突破去年中職救援王陳柏豪的封鎖，終場以3分之差落敗，未能完成3連戰橫掃，本季戰績掉到2勝4敗，終止澄清湖球場跨季4連勝、對戰猿隊跨季6連勝。