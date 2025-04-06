中職／引退後重返投手丘 呂偉晟；火苗好像又點起來
中職味全龍投手呂偉晟經歷去年因腰傷任意引退，又無意間發現傷勢恢復，今天復出後首度登板，賽後他感性表示：「感覺很神奇，從最低谷到發現傷勢好了，火苗好像又點起來。」
25歲的呂偉晟過往一直受腰傷困擾，甚至嚴重到會影響生活，在去年球季選擇任意引退，離開棒球場之後曾考取吊車駕照，打算以此維生，不過，有一次回診突然發現腰傷神奇復元，之後向龍隊詢問回球隊的機會，今年球季復籍順利重返投手丘。
龍隊今天與富邦悍將交手的賽事，是呂偉晟復出之後首度登板，9局上一開始雖然保送張育成，不過，之後連解決3名打者，最後三振掉林哲瑄，沒有失分。
談到重返投手丘的心情，賽後呂偉晟表示：「第1個打者滿緊張的，因為也快1年沒有在一軍比賽，有點不自在，但是保送之後就想說都回來了，就放開、享受比賽，重新調整心情後節奏就來了。」
呂偉晟提到，在熱身時心情五味雜陳，很緊張、亢奮，「上去後也很久沒有聽到觀眾聲音」。
回顧從任意引退、離開棒球場，到突然發現傷勢恢復、重返投手丘的過程，呂偉晟直呼：「很神奇，不知道怎麼形容，從最低谷，一直到無意間發現它（傷勢）好了，就覺得火苗（熱情）好像又有機會點起來。」
呂偉晟表示，去年離開棒球場後，其實心情是低落的，「做什麼好像都沒有很明確的目標，找不到動力，葉總願意讓我來試，就覺得上天都給我再1次機會了，我要好好掌握住」。
呂偉晟指出，回球隊後有更改自己訓練方式，知道缺什麼就想辦法補強，然後增強專精的項目。
被問到今天最感動的瞬間，他說：「最後1球吧，很久沒有三振人了，很亢奮，而且2021年之後沒有當關門的位置了。」
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