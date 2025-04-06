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中職／攻陷力亞士是「剛好有機會」 葉君璋談龍隊深度多元化

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊先發投手力亞士。記者林伯東／攝影
富邦悍將隊先發投手力亞士。記者林伯東／攝影

重返中華職棒的第5年，味全龍隊終於培養出板凳深度，今年在開季締造5連勝，總教練葉君璋點出，現在球員更懂得在場上該做什麼，球員運用下也更加多元。

龍隊今天以7：0擊敗富邦悍將隊，開季5戰都拿下勝利，雖然昨天敲出全隊首轟的朱育賢今天因為手臂不適暫時休兵，但打線依舊串出10支安打。

葉君璋表示，跟過去幾年相比，今年球員整體更知道該怎麼去比賽，「用人上會滿放心的，今天朱育賢不舒服，就不用擔心怎麼辦，可以放心讓這些人去打。」

老面孔的李凱威、郭天信包辦6分打點，年輕的曾聖安、陳思仲都各貢獻2安打，葉君璋表示，像是陳思仲就是球隊培養很久的選手，過去一軍機會不多是希望他能夠有更多經驗再上來，「今年對他是好的機會，希望能持續有像今天的表現。」

龍隊今天面對悍將先發投手力亞士，5局打下4分，不過其中僅1分責失，第2局攻下的3分是在2出局的失誤之後，葉君璋也說，力亞士是有經驗、會玩球的投手，「今天是剛好有好的機會可以得分，他不好打。」

呂偉晟本季初登板，後援1局沒被敲出安打，沒有失分，也是他去年宣告引退又復出的首戰，葉君璋表示，這次回來感覺到呂偉晟成熟滿多，「引退之前就很認真，但現在是知道自己需要什麼、要做什麼練習。」

能夠重新回到投手丘，葉君璋也為呂偉晟感到高興，「滿不容易的，要引退需要很多勇氣，離開從小熟悉的環境，因為身體的狀況而離開，回來之後壓力會更大，但既然他來了，就希望有好表現。」

二局下味全龍隊曾聖安（左）擊出左外野安打。記者林伯東／攝影
二局下味全龍隊曾聖安（左）擊出左外野安打。記者林伯東／攝影

朱育賢 葉君璋

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