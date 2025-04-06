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中職／看到1分就偷笑 王維中首勝又刷富邦自己有印象

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手王維中。記者林伯東／攝影
味全龍隊先發投手王維中。記者林伯東／攝影

味全龍隊王維中今天的本季初登板雖然沒有朱育賢重砲加持，卻嘗到隊友援護的美好滋味，讓他賽後笑說：「好像都跟想像的不一樣。」

王維中今天以82球投完5局，被敲2支安打沒有失分，另有5次三振、2次四壞保送，加上球隊以7：0擊敗富邦悍將隊，王維中也順利拿下首勝。

王維中說：「好像每一年首勝都是對富邦。」實際上王維中在中職15勝有9勝都來自悍將貢獻，除了去年首勝是對戰台鋼雄鷹隊拿下，2021、2022、2023年首勝確實都是對悍將，對戰防禦率1.39堪稱「悍將殺手」。

過去先發時常苦於隊友得分不足，昨天又遇到龍隊狂攻11分，王維中一度擔心今天援護率會如往年低落，不料在他先發的5局中攻下4分，王維中說：「看到得1分就已經偷笑，今天自己狀況也比較好，投起來滿踏實的，希望守住每一局。」

不過王維中今天最快球速144公里，跟去年最快149公里相比有些落差，總教練葉君璋表示，球速可以慢慢調整，一開始不用衝太快，王維中今天表現非常好，也沒製造什麼危機，「希望他繼續保持，球隊需要他，運作起來就可以更順暢。」

王維中今天的表現也幫助龍隊拿下開季5連勝，他表示，從第一場就感覺到不一樣了，「球隊氣氛真的非常好，又補了兩位大砲（陳子豪、朱育賢），看到朱哥前幾場表現，很期待他在我先發時也一樣。」不過今天朱育賢因為手臂不適休兵，王維中笑說：「後面還有機會。」

朱育賢 王維中 球速

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