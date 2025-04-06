中職／郭天信、李凱威包6打點 狂龍開季5連勝史上第三

味全龍隊昨天猛攻11分，今天火力不停歇，郭天信、李凱威「91連線」貢獻6分打點，加上先發投手王維中5局無失分演出，以7：0擊敗富邦悍將隊取得開季5連勝，推升隊史紀錄外也進入聯盟史上第三長紀錄。

龍隊隊史過去開季最長是3連勝，昨天已經更新成績，今天取得5連勝更是與1995兄弟象、2024年統一獅隊並列史上第三，史上開季最長連勝是2020年樂天桃猿隊7連勝，2011年Lamigo桃猿隊6連勝排第二。

王維中本季初登板，面對悍將隊僅被敲2支安打，另有5次三振、2次四壞保送，沒有失分，更是感受到隊友滿滿的分數支援。

龍隊2局下就打回分數，2出局、一三壘有人時，第9棒的郭天信敲出的一壘滾地造成范國宸失誤，得到1分後形成二三壘有人，第1棒的李凱威再補上適時安打，一棒敲回2分打點。

4局下更展現高效率，陳思仲敲出左外野二壘安打、王順和犧牲觸擊推進上三壘，郭天信右外野高飛犧牲打，敲回本場第4分；6局下則是郭天信在1出局後敲安帶有1分打點，李凱威高飛犧牲打1分打點，8局下李凱威敲出的滾地球也有1分打點。