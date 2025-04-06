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中職／幸福嗎？王維中獲7.2超高援護 先發5局無失分

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手王維中本季初登板。記者林伯東／攝影
味全龍隊先發投手王維中本季初登板。記者林伯東／攝影

味全龍隊投手王維中過去常苦於援護率不足，今天感受到隊友滿滿的愛，自己先發5局、無失分，隊友幫忙打回4分，本季首戰的援護率高達7.2。

王維中去年先發97.1局，期間隊友打回50分，援護率為4.62，代表在場上投球時，每9局球隊平均得到的分數，另外前年他沒有先發，2022年先發援護率為4.2，2021年更僅有2.06。

龍隊昨天以16支安打狂攻11分，由於一般來說，球隊得大分的隔天通常打擊容易熄火，總教練葉君璋還透露，這也讓今天要先發的王維中很緊張，好奇球隊為什麼打那麼好。

不過龍隊打線沒有讓王維中失望，今天2局下就攻下3分，2出局、一三壘有人時，郭天信敲出的一壘滾地造成失誤，得到1分後形成二三壘有人，李凱威再補上適時安打，一棒敲回2分打點。

4局下更展現高效率，陳思仲敲出左外野二壘安打、王順和犧牲觸擊推進上三壘，郭天信右外野高飛犧牲打，敲回本場第4分。

王維中自己也以82球投完了5局，僅被敲2支安打，另有5次三振、2次四壞保送，沒有失分，隨後在6局上被換下場，退場時龍隊4：0領先，讓他在本季首戰就取得勝投資格，這5局龍隊攻下4分，王維中的援護率為7.2。

援護率 王維中

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