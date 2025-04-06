中職／張育成回來了！范國宸失誤後 接替守一壘

張育成回來了！富邦悍將隊今天在比賽前段就做出守備調度，讓出現失誤的范國宸退場，由日前脖子拉傷的張育成接替一壘守備。

張育成4月3日因為練習時脖子拉到，導致4日、5日連續兩場沒有出賽，今天賽前總教練陳金鋒透露，張育成有嘗試打擊，狀況比前幾天好，會不會上場代打要看比賽後段的狀況而定。

不過張育成今天在3局下就接替守備而重返打線，原因在2局下味全龍隊進攻時，2出局後范國宸在一壘接滾地球發生失誤。

這個失誤不僅讓三壘跑者回來得分，龍隊也延續攻勢，打者郭天信上二壘、一壘跑者推進到三壘，後續李凱威的安打又攻下2分，這3分都不算在先發投手力亞士的責失。

富邦悍將張育成替補上場。記者林伯東／攝影