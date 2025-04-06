快訊

川普關稅回不去了？專家：恐數十年難取消 1情況能解套

校長大洗牌！新北6校高中職異動 教局估10年內遇「退休潮」

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／張育成回來了！范國宸失誤後 接替守一壘

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將張育成替補上場。記者林伯東／攝影
富邦悍將張育成替補上場。記者林伯東／攝影

張育成回來了！富邦悍將隊今天在比賽前段就做出守備調度，讓出現失誤的范國宸退場，由日前脖子拉傷的張育成接替一壘守備。

張育成4月3日因為練習時脖子拉到，導致4日、5日連續兩場沒有出賽，今天賽前總教練陳金鋒透露，張育成有嘗試打擊，狀況比前幾天好，會不會上場代打要看比賽後段的狀況而定。

不過張育成今天在3局下就接替守備而重返打線，原因在2局下味全龍隊進攻時，2出局後范國宸在一壘接滾地球發生失誤。

這個失誤不僅讓三壘跑者回來得分，龍隊也延續攻勢，打者郭天信上二壘、一壘跑者推進到三壘，後續李凱威的安打又攻下2分，這3分都不算在先發投手力亞士的責失。

富邦悍將張育成替補上場。記者林伯東／攝影
富邦悍將張育成替補上場。記者林伯東／攝影

富邦悍將隊先發投手力亞士。記者林伯東／攝影
富邦悍將隊先發投手力亞士。記者林伯東／攝影
味全龍隊李凱威敲回2分打點。記者林伯東／攝影
味全龍隊李凱威敲回2分打點。記者林伯東／攝影

富邦悍將 張育成 范國宸

延伸閱讀

中職／張育成拉到脖子不是第一次 自曝在MLB還這樣開轟過

中職／張育成落枕未先發 戴培峰生涯首度先發打4棒

中職／我要全部！悍將面子裡子雙贏 打爆兄弟「新莊城堡」開門紅

中職／張育成本季首轟出爐 兩分砲棒打鄭凱文

相關新聞

中職／張育成回來了！范國宸失誤後 接替守一壘

張育成回來了！富邦悍將隊今天在比賽前段就做出守備調度，讓出現失誤的范國宸退場，由日前脖子拉傷的張育成接替一壘守備。

中職／幸福嗎？王維中獲7.2超高援護 先發5局無失分

味全龍隊投手王維中過去常苦於援護率不足，今天感受到隊友滿滿的愛，自己先發5局、無失分，隊友幫忙打回4分，本季首戰的援護率...

MiLB／林維恩初登板3局9上9下飆7K 球速逼近生涯最速

世界棒球經典賽資格賽國手、旅美小將林維恩今天踏出旅美生涯第一步，效力運動家隊1A的他中繼登板，投3局、9上9下沒有失分，...

中職／劉俊緯火力爆發有葉總提點 站張政禹背後學守備

味全龍隊劉俊緯昨天3打數3安打全是二壘打，而且本季2場出賽合計5支安打有4支是二壘打，打擊近況火燙，總教練葉君璋對劉俊緯...

中職／李東洺被打退悍將2連敗 陳金鋒：還有要學習的地方

富邦悍將隊昨天以3：11輸給味全龍隊，2連勝後吞下2連敗，強打張育成狀況好轉但仍無法先發，昨天先發投手李東洺提前退場，動...

中職／曾聖安首安開張沒被郭天信騙到 哥哥見證感動落淚

味全龍隊新秀曾聖安昨晚解鎖生涯首安，在龍隊開季4連勝的夜晚貢獻2安、2打點，首安球已經好好收藏，沒有被郭天信的「假動作」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。