MiLB／林維恩初登板3局9上9下飆7K 球速逼近生涯最速

世界棒球經典賽資格賽國手、旅美小將林維恩今天踏出旅美生涯第一步，效力運動家隊1A的他中繼登板，投3局、9上9下沒有失分，最快球速來到94哩（約151.2公里）。

19歲的林維恩是在去年6月與運動家隊簽約，今年初在經典賽資格賽中繼2場，合計1.1局無失分，面對西班牙隊投出生涯最快的152公里，返美後分配到1A起步，在今天迎接職棒生涯初登板。

面對洛磯隊1A，林維恩在6局下登板，當時球隊1分落後，林維恩先抓到中外野飛球出局，隨後投出生涯首K，接著內野飛球出局製造三上三下。

7局下林維恩更上演連續3次三振，8局下則是開局連續2K後，面對第3名打者時投球不慎砸到主審，比賽經過短暫暫停，不過林維恩不受影響再用三振結束今天的任務。

林維恩今天投了46球有30顆都是好球，最快球速94哩，速球平均落在91到93哩，3局沒讓對方上壘，投出7次三振，只不過球隊最終也未得分，以1：2輸球告終。