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中職／劉俊緯火力爆發有葉總提點 站張政禹背後學守備

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊劉俊緯昨晚單場3支二壘安打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊劉俊緯昨晚單場3支二壘安打。圖／味全龍隊提供

味全龍隊劉俊緯昨天3打數3安打全是二壘打，而且本季2場出賽合計5支安打有4支是二壘打，打擊近況火燙，總教練葉君璋對劉俊緯的守備進步讚譽有加，劉俊緯透露，除了休賽季葉總的指導，也常在張政禹背後觀察、學習。

談到近期打擊狀況，劉俊緯也自認確實不錯，每天就是維持打擊的日常準備，但也提及總教練葉君璋的幫助，在先前狀況不好時提醒自己，「往中間、右邊方向打，但只要有這個想法，不是真的只能往這個方向攻擊，而是讓球能夠看得比較進來。」

葉君璋表示，球隊對劉俊緯的打擊本來就有期待，但是之前會在二軍主要是守備還有進步空間，「一軍守備沒有一定水準會很辛苦，他的打擊只要有一定打席就可以，不過守備確實進步滿多，主要是他的態度，想要表現、想要成功，知道自己不足的地方去改進。」

其中一點就是透過休賽季加強守備弱勢，劉俊緯表示，葉總跟守備教練都有一起幫助自己，「過去動作比較複雜，現在就是把動作更簡潔一點，最快的方式出手。」

劉俊緯加入龍隊的游擊競爭，還有去年12強冠軍陣容的張政禹在，葉君璋指出，球員不可能一直狀況都很好，有兩個人在可以互補，「政禹其他位置有可以守，球隊有更多彈性。」

劉俊緯則表示，張政禹一直是自己學習的對象，守備練習時剛好安排在他的後面，「就看他怎麼把球接好，不管是誰都會去觀察，（李）凱威、（劉）基鴻也都會問，找到適合自己的方式。」

味全龍隊劉俊緯昨晚單場3支二壘安打。圖／味全龍隊提供
味全龍隊劉俊緯昨晚單場3支二壘安打。圖／味全龍隊提供

張政禹 葉君璋

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