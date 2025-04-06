中職／李東洺被打退悍將2連敗 陳金鋒：還有要學習的地方

富邦悍將隊昨天以3：11輸給味全龍隊，2連勝後吞下2連敗，強打張育成狀況好轉但仍無法先發，昨天先發投手李東洺提前退場，動用較多牛棚後陣容也做出調整。

李東洺本季首場出賽，僅投1.2局就退場，被敲4支安打，另有3次四壞保送、1次觸身球，丟掉4分都是責失，悍將總教練陳金鋒表示：「他有好的東西，但要怎麼展現，作為先發投手還有要學習的地方，目前不會影響他的輪值，也才第一場，期待他穩定下來。」

但也因昨天藍愷青支援了2局，今天讓他下二軍，拉張瑞麟支援牛棚，另外內野手葉子霆則是守備時與隊友衝撞，腳不太舒服，今天也下二軍，拉上池恩齊。

張育成因為脖子拉到，前兩場都無法先發，今天也不在先發名單，陳金鋒透露，今天張育成有嘗試打擊，狀況比前幾天好，會不會上場代打要看比賽後段的狀況而定。

而昨天也是捕手魏全來到悍將之後的初登場，陳金鋒評價蹲捕狀況是可以的，球隊捕手需要輪替，將他放在名單就代表他的能力足夠。