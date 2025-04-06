快訊

鴻海（2317）跌入投資價值區？大盤要穩再等等…留意非AI族群買點！

身心皆處於壓力下的明顯指標 專家揭5種常見睡姿透露健康狀況

贏在起跑點？她嘆家教學生家境好「什麼都有」：從小背愛馬仕

中職／李東洺被打退悍將2連敗 陳金鋒：還有要學習的地方

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導

富邦悍將隊昨天以3：11輸給味全龍隊，2連勝後吞下2連敗，強打張育成狀況好轉但仍無法先發，昨天先發投手李東洺提前退場，動用較多牛棚後陣容也做出調整。

李東洺本季首場出賽，僅投1.2局就退場，被敲4支安打，另有3次四壞保送、1次觸身球，丟掉4分都是責失，悍將總教練陳金鋒表示：「他有好的東西，但要怎麼展現，作為先發投手還有要學習的地方，目前不會影響他的輪值，也才第一場，期待他穩定下來。」

但也因昨天藍愷青支援了2局，今天讓他下二軍，拉張瑞麟支援牛棚，另外內野手葉子霆則是守備時與隊友衝撞，腳不太舒服，今天也下二軍，拉上池恩齊。

張育成因為脖子拉到，前兩場都無法先發，今天也不在先發名單，陳金鋒透露，今天張育成有嘗試打擊，狀況比前幾天好，會不會上場代打要看比賽後段的狀況而定。

而昨天也是捕手魏全來到悍將之後的初登場，陳金鋒評價蹲捕狀況是可以的，球隊捕手需要輪替，將他放在名單就代表他的能力足夠。

張育成 牛棚 陳金鋒

延伸閱讀

中職／遭黃博多三振後睡不著 陳真經鋒總調整敲本季首轟

中職／賴智垣連2場中繼出狀況 陳金鋒：需更勇敢一點

中職／張育成拉到脖子不是第一次 自曝在MLB還這樣開轟過

中職／張育成落枕未先發 戴培峰生涯首度先發打4棒

相關新聞

中職／劉俊緯火力爆發有葉總提點 站張政禹背後學守備

味全龍隊劉俊緯昨天3打數3安打全是二壘打，而且本季2場出賽合計5支安打有4支是二壘打，打擊近況火燙，總教練葉君璋對劉俊緯...

中職／李東洺被打退悍將2連敗 陳金鋒：還有要學習的地方

富邦悍將隊昨天以3：11輸給味全龍隊，2連勝後吞下2連敗，強打張育成狀況好轉但仍無法先發，昨天先發投手李東洺提前退場，動...

中職／曾聖安首安開張沒被郭天信騙到 哥哥見證感動落淚

味全龍隊新秀曾聖安昨晚解鎖生涯首安，在龍隊開季4連勝的夜晚貢獻2安、2打點，首安球已經好好收藏，沒有被郭天信的「假動作」...

中職／不占洋將名額之姿奪勝第一人 伍鐸：10年走來意義重大

味全龍隊開季狂飆，今天再以11：3擊敗富邦悍將隊，開季4連勝破隊史紀錄，4場4位先發洋投都繳出優質先發，伍鐸今天以不占洋...

中職／千安達陣邁入棒球人生下半季 朱育賢：這是一個過程

中華職棒今天是屬於「千安」的日子，朱育賢在天母棒球場、王威晨在洲際棒球場同日寫紀錄，一人為全壘打、一人為再見安，都超具...

影／朱育賢轟陽春砲達千安里程碑 伍鐸奪單場MVP

味全龍今晚在天母棒球場主場迎戰富邦悍將，龍隊第三棒朱育賢在5局下轟出陽春砲，同時達成生涯一千安里程碑，不僅個人第170支...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。