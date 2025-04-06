中職／曾聖安首安開張沒被郭天信騙到 哥哥見證感動落淚

味全龍隊新秀曾聖安昨晚解鎖生涯首安，在龍隊開季4連勝的夜晚貢獻2安、2打點，首安球已經好好收藏，沒有被郭天信的「假動作」騙到。

19歲的曾聖安是去年選秀龍隊第一指名，今年在一軍開季，第3場比賽就敲出首安，昨天4局下先敲出二壘安打，8局下更敲出三壘安打，生涯只剩一壘安打、全壘打尚未解鎖。

4局下曾聖安敲出生涯首安時，龍隊隊友紛紛比手勢要球，接到球的郭天信作勢要把球丟到觀眾席，但隨後馬上收下，曾聖安笑說：「沒有被他騙到啦。」曾聖安表示，郭天信、張政禹等學長看起來活潑，但關於棒球的事情都很認真，也會跟自己開玩笑，讓自己更融入球隊。

曾聖安在一軍的每一場比賽，哥哥都沒有錯過，家人也透過群組關心，昨天見證首安，曾聖安聽媽媽說：「哥哥看到首安哭了，換我安慰他。」

前兩場沒有敲安，曾聖安坦言心情有些急躁，「沒有好表現，但教練排你上場，給自己的目標沒有達成會很懊惱。」後來也是聽學長的話，「設定好球路、用什麼心態去面對打席，那支安打打出來之後，感覺狀況有回來。」

曾聖安今天繼續先發，總教練葉君璋表示：「緊張一定會，畢竟是球隊第一輪，大家期待的新人，壓力難免嘛，安打打出來之後，應該會越來越進入狀況。」

昨天曾聖安的首安夜，也是隊友朱育賢締造生涯千安同一天，曾聖安坦言自己也有嚮往之意，「想要朝這個目標，去努力，向朱哥多學習。」