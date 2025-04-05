快訊

賣完大哥賣二哥？傳郭智輝5月赴美宣布「美聯電」 經濟部回應

清明連假收假仍濕答答 下周三明顯變天雨區擴大

中職／不占洋將名額之姿奪勝第一人 伍鐸：10年走來意義重大

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍先發投手伍鐸主投6.1局，被擊出四安、無失分，拿下勝投。記者侯永全／攝影
味全龍先發投手伍鐸主投6.1局，被擊出四安、無失分，拿下勝投。記者侯永全／攝影

味全龍隊開季狂飆，今天再以11：3擊敗富邦悍將隊，開季4連勝破隊史紀錄，4場4位先發洋投都繳出優質先發，伍鐸今天以不占洋將身分登板奪勝寫下史上第一人紀錄，他說這對自己意義重大，過去10年的努力，才能得到這樣的機會。

伍鐸今年起不占洋將名額，讓龍隊不用「風火輪」就能在開季前4戰推出不同洋投先發，伍鐸延續前3人都是6局優質先發（QS）的節奏，前2局六上六下，第3局因2安打、1保送釀成滿壘，讓申皓瑋打成游擊飛球出局，悍將中「滿壘計」，度過這次危機，伍鐸最終完成6.1局投球，僅被敲4安打、無失分。

總教練葉君璋表示，伍鐸還是和以往一樣，只要把任務交給他，基本上都會盡全力去完成，雖然年紀多了一歲，但看起來今年狀況比去年更好。他也說，伍鐸在中職累積一軍9年年資不容易，碰到球隊次數很多，投手沒那麼好生存，更顯現伍鐸拿到資格有多不容易。

伍鐸表示，這一勝對自己意義重大，「花了過去10、11年，持續出賽，幫助球隊贏球，才能得到這樣的機會。」春訓調整儘管內容有待加強，但他說年紀大了，多少一定會有影響，春訓就是一個過程，「每一場都在自己的進度內。」

中職今天有個熱鬧的紀錄之夜，朱育賢、王威晨同日完成千安，伍鐸在這一天有著些許篇幅，他表示，「這是特別的一晚，很開心我是紀錄之夜的其中一人，他們兩位千安達陣同樣是需要時間累積的紀錄。」

中職 伍鐸 味全龍 富邦悍將

延伸閱讀

影／朱育賢轟陽春砲達千安里程碑 伍鐸奪單場MVP

中職／味全龍16安、11分打爆悍將 開季4連勝破隊史紀錄

中職／艾速特先發7局無失分獲MVP 雄鷹擊退桃猿2連勝

中職／王威晨千安就是再見安 跟進王光輝腳步：對天上的爸爸有交代

相關新聞

中職／王威晨千安就是再見安 跟進王光輝腳步：對天上的爸爸有交代

中信兄弟、統一獅隊廝殺到延長賽，新人陳冠穎演出強心臟，先在9局上滿壘登板解決林安可，10局上突破僵局讓獅隊空手而歸，10...

中職／味全龍16安、11分打爆悍將 開季4連勝破隊史紀錄

味全龍隊開季氣勢超強，今天再以11：3擊敗富邦悍將隊，收穫一籮筐，朱育賢以陽春砲破關千安里程碑，菜鳥曾聖安敲出生涯首安。...

中職／朱育賢陽春砲達陣千安 開轟破關史上第二人跟進張志豪

朱育賢的生涯千安，用全壘打霸氣完成，今天在天母棒球場第5局敲出陽春砲，成為中職史上第30位「1000安俱樂部」成員，以全...

中職／艾速特先發7局無失分獲MVP 雄鷹擊退桃猿2連勝

中華職棒台鋼雄鷹隊今天主場迎戰樂天桃猿隊，雄鷹隊洋投艾速特7局無失分優質先發，曾子祐連2戰敲3安，貢獻2分打點，雄鷹終場...

中職／「奕」家人天母觀戰有原因 張奕：我兒子想看吉力吉撈

富邦悍將隊投手張奕本季有家人相伴，2日的比賽老婆帶著3個孩子到新莊棒球場看他的初先發，一家人今天也到天母棒球場觀戰有原因...

中職／張育成拉到脖子不是第一次 自曝在MLB還這樣開轟過

富邦悍將隊今天在天母棒球場面對味全龍隊，總教練陳金鋒賽前表示，張育成仍有不舒服將持續缺陣；張育成還原受傷經過，其實是在3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。