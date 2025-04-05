中職／不占洋將名額之姿奪勝第一人 伍鐸：10年走來意義重大

味全龍隊開季狂飆，今天再以11：3擊敗富邦悍將隊，開季4連勝破隊史紀錄，4場4位先發洋投都繳出優質先發，伍鐸今天以不占洋將身分登板奪勝寫下史上第一人紀錄，他說這對自己意義重大，過去10年的努力，才能得到這樣的機會。

伍鐸今年起不占洋將名額，讓龍隊不用「風火輪」就能在開季前4戰推出不同洋投先發，伍鐸延續前3人都是6局優質先發（QS）的節奏，前2局六上六下，第3局因2安打、1保送釀成滿壘，讓申皓瑋打成游擊飛球出局，悍將中「滿壘計」，度過這次危機，伍鐸最終完成6.1局投球，僅被敲4安打、無失分。

總教練葉君璋表示，伍鐸還是和以往一樣，只要把任務交給他，基本上都會盡全力去完成，雖然年紀多了一歲，但看起來今年狀況比去年更好。他也說，伍鐸在中職累積一軍9年年資不容易，碰到球隊次數很多，投手沒那麼好生存，更顯現伍鐸拿到資格有多不容易。

伍鐸表示，這一勝對自己意義重大，「花了過去10、11年，持續出賽，幫助球隊贏球，才能得到這樣的機會。」春訓調整儘管內容有待加強，但他說年紀大了，多少一定會有影響，春訓就是一個過程，「每一場都在自己的進度內。」

中職今天有個熱鬧的紀錄之夜，朱育賢、王威晨同日完成千安，伍鐸在這一天有著些許篇幅，他表示，「這是特別的一晚，很開心我是紀錄之夜的其中一人，他們兩位千安達陣同樣是需要時間累積的紀錄。」